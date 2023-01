Az adventi vásár idején voltak a legtöbben

A szelfikeret melletti fiatalokkal is szóba elegyedtünk, Bence, Máté, Patrik és Bálint készségesen osztották meg élményeiket. Mint elmondták, szinte minden nap kilátogattak a Nagytemplomhoz.

Nagyon jó ez a pálya, egyedül a kanyarokban van egy-két gödör, de azok sem vesznek el az élményből. A bérelt korcsolyákkal is elégedettek vagyunk, rendesen meg vannak élezve és a bélésüknek köszönhetően a lábunk sem fázik

– osztotta meg véleményét Máté. A fiatalok sportja a futball, de Bálint tervezi kipróbálni magát a jégkorongban is, unokatestvére edzőként dolgozik ebben a sportágban. Tapasztalataik szerint az adventi vásár idején minden nap tele volt a pálya, rengeteg turista érkezett.

Krisztina kisfiával és unokahúgával töltötte a délutánt a pályán. Régóta korcsolyázik, a nagyerdei jégpályára járt a legtöbbet. Már a kisfia is elsajátította az alapokat, a szombati napon pedig az unokahúgát tanították. – Ezen a pályán most vagyunk először, a nagyerdei nagyobb volt, viszont ennek a minőségére sincs panaszunk és az árakkal is elégedettek vagyunk – mondta el tapasztalatait. Gyakori vendége volt a jégpályának a debreceni Herpácsi család is, a gyerekek idén tanultak meg a szülőktől korcsolyázni és nagyon szeretik.

Tavaly a nagyerdein voltunk. Nagyon jó itt is a hangulat. Eséseket lehet látni, de az a tapasztalatunk, hogy figyelnek az emberek egymásra és segítőkészek. Fegyelmezetten használja mindenki a pályát

– fogalmazott a családfő.

