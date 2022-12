Népes tömeg verbuválódott az autók köré, nagy részük mentőkabátban. Azonban senki nem kapkodott, a hordágyon fekvő férfi sem szorult ellátásra, „meggyógyult” magától, hiszen ünnepelni jött mindenki. A helyszínre riasztott esetkocsi vezetője miatt érkeztek a bajtársak; Tóth Lajos, a Hajdúszoboszlói Mentőállomás gépkocsivezetője nyugdíjazása előtti utolsó szolgálatát töltötte december 29-én. Sőt, a vele együtt szolgálatot teljesítő Kövesiné Dr. Ulrich Mária szakorvost is már csak néhány műszak választja el a nyugdíjtól.

Tóth Lajos

Forrás: Tóth Imre

Tóth Lajos utolsó szolgálata bizonyára emlékezetes marad, ahogy kiszállt az autóból, taps fogadta, majd Gadóczy György állomásvezető mentőtiszt és Petrik Tamás vezető mentőtiszt búcsúztatta el bajtársukat. Durrogtak a pezsgők, gyűltek a gratulációk és jókívánságok, egy összetartó közösség rövid, ám annál meghittebb ünnepe volt ez.

A mentőautók között váltottunk néhány szót Tóth Lajossal, aki 1988. november 5-én kezdett az OMSZ-nál dolgozni, több mint 34 évvel ezelőtt. Arra a kérdésemre, hogy miért lett éppen mentős, így felelt: tetszett az akkori mentőautó, volt néhány ismerősöm, aki akkor már itt dolgozott, amikor én még nem, ők sztorizgattak néha. Megtetszett, nem is gondoltam, hogy felvesznek, de sikerült bekerülnöm – idézte fel.

Forrás: Tóth Imre

Legyenek bármennyire is szépek a magyarországi mentőautók, igazság szerint legtöbbünk nem szívesen látja őket. Az immár nyugdíjas gépkocsivezetőt azonban mai napig rabul ejtik a sárga járművek.

– Pár évvel ezelőtt is megtörtént velem, hogy megálltam a garázsban és néztem ezeket a gyönyörű autókat. Közben azt gondoltam: hihetetlen, hogy én ezt vezethetem – vallotta be. Mint mondta, sokféle beteget szállítanak, munkája során az inspirálta leginkább, mikor valakinek igazán nagy szüksége volt a segítségre. – Amikor nagyon komoly a helyzet, akkor a végkifejlet azon is múlik, hogyan vezetek. Ez csapatmunka – summázta. Mikor megkérdeztem tőle, mennyiben más a régi, harminc évvel ezelőtti, illetve az új mentőautókat vezetni, nevetve csak annyit válaszolt: ég és föld a kettő.