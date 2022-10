Három napon keresztül, október 29. és 31. között, halloweeni tematikával tarkított eseménnyel ünnepli a szezon végét a Nagyerdei Kultúrpark. A vidámparki elemek mellett az állatkert is gazdagon kiveszi részét a hátborzongatóan izgalmas ünnepségből. Az esemény részleteiről hétfőn, sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.

Nagy Gergely Sándor ügyvezető igazgató elmondta, ebben az évben jelentős mértékű előrelépés figyelhető meg a halloweeni dekorációt, programokat illetően. – Nemcsak nyitva lesz az állatkert, de meglepetések tucatjai várnak a vendégeinkre – emelte ki, hozzátéve, rendkívüli szezonon van túl a kultúrpark.-- Megnyitott az általunk üzemeltetett játszótér, a park mellett ez is rendkívül népszerű volt. A kultúrpark összesen több mint 160 ezer vendéget fogadott, bízom benne, hogy a halloweeni esemény is növekvő látogatói számokat mutat majd – fejtette ki. Mint elhangzott, eddig átlagosan 1500 ember vett részt a rendezvényen, most akár a 2000 főt is elérheti ez a szám.

Forrás: Czinege Melinda

Programban nincs hiány

Kiss Judit, a Sziget-kék vezetője elmondta, idén először lesz nyitva halloweenkor az állatkert, október 29-30-án ráadásul látványetetések is a program részeit képzik majd. Október 31-én pedig két különböző témájú szakvezetés kap helyet, melyeken az állatkert gondozói működnek közre. Ezen kívül a vendégek kis csoportokban kincskeresésre és szabadulószobába is jelentkezhetnek.

Nagy Mária, a halloweenparti főszervezője úgy fogalmazott, több hetet szenteltek az esemény kialakításának. Lesz szellemvasút, rémkastély, zombilabirintus, de a gyermekek a saját szörnyeiket is megtervezhetik, a zsűri által legjobbnak választott darabból báb is készül. Sőt, tökfaragó és jelmezverseny is vár a látogatókra, valamint a teljesség igénye nélkül kvíz, tűzzsonglőr- és illuzionista-bemutató, illetve lidérces LED-show is szolgálja majd a szórakozást, gondolva a különböző korosztályokra.

PSZ