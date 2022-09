– Az egészséges életmód három alappillére: a megfelelős táplálkozás, mozgás és a lelki egészség – hangsúlyozta.

Ezt követően Nagy Lajosné intézményvezető felkérte az egybegyűlteket, rendeződjenek néhány fős csapatokba, hogy elkezdődhessen a verseny. Kipróbálhatták magukat a következő játékokban: darts, krumplipottyantó vödörke, vízbombázás, irodalmi kvíz, zoknidobálás. A vetélkedőn mindenki igazán jól érezte magát, sőt, akadtak olyanok, akik a tusa közepette jöttek rá arra, hogy bizony órási tehetségnek számítanak.

Tréfás és ügyességi feladatokból sem volt hiány a mulatságban

Bücs Dénesné Erzsike néninek olyan jól ment a darts, hogy a fiatalabbaknak is tátva maradt a szájuk. Olyan pontosan dobott, hogy egymás utána is az 50-be ment, amit persze nagy öröm és ujjongás követett. A krumplipottyantó versenyszámban is többen jeleskedtek, rendszerint beletaláltak a vödörbe, és így volt ez a zoknidobálással is. Mindannyian nagyon koncentráltak, apait-anyait beleadtak, hogy a csapatuk lehessen a végzős győztes.

A csatakiáltások is nagyon ötletesre sikeredtek: „Bomba formában vagyunk, nyerő a mi csapatunk!” – így szólt az egyik, ám hallható volt ennél ötletesebb is: „A kalózok mi vagyunk, rumot iszunk, vigadunk, harcolunk mi, hogyha kell, miénk a kincs és az első hely!”

A játékosok a versenyt követően jót beszélgettek, társasoztak, és persze az éneklés sem maradhatott el. Bíznak abban, jövőre ismét nagy számban lesznek jelen, és együtt tölthetnek egy csodás napot.

