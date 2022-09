Kreativitásból nincs hiány

Mint mondta, a parasztolimpiát más településeken is megrendezik ugyan, a számok azonban egyediek. – Hatfős csapataink vannak. A feladatok pikánsak, mulatságosak, és nincsenek generációhoz kötve. Volt már itt kisgyermekekből álló csapat is, akik akkora szalmabálát toltak el, mint a felnőttek. Volt, amikor talicskával kellett szlalomozni, szekeret is húztak már, sőt, egy ízben palackokat kellett eltalálni a szalma tetején egy ostorral – utalt az olimpiai számok változatosságára a művészeti vezető.

Forrás: Kiss Annamarie

Nagy László barátaival, Győrfi Bencével, Veres Csabával és Kállai Szabolccsal indult a fesztivál főzőversenyén. Csapatuk igazi haveri brigád, sokszor főznek együtt, így ez szinte hobbi számukra. Tavaly harmadik helyre futottak be az ételükkel, idén egy birkapörkölttel indultak, bízva a jó eredmény elérésében. – Helyiek vagyunk mind, igazi csapatösszekovácsoló hangulata van ennek a fesztiválnak, ezért itt a helyünk. Szabad levegőn főzünk egy jót, nem is kell ennél több – mondta Nagy László.

PSZ