Több mint negyedszázada néhány lelkes létavértesi fiatal Bertóthy Tamás testnevelő tanár vezetésével létrehozott egy civil szervezetet azzal a céllal, hogy megteremtsék a szabadidősport gyakorlásának kereteit és új formáit a határmenti településen.

Működésük mára a település sportéletének szerves és aktív része.

Kezdetekben a kevésbé eszközigényes és közkedvelt sportágakat karolták fel, mint például a téli teremfoci, a sakk és asztalitenisz. A családok részére szervezett Tihamér Napon a férfiak labdarúgásban, a nők kosárlabdában, a gyerekek görkorcsolyában vagy biciklis ügyességi versenyen indulhattak. A városnap vissza-visszatérő és nagy érdeklődéssel kísért programja az Erős ember verseny.

Forrás: Létafit SE-archív

A közélet iránt nyitott egyesületi tagok közül többen önkormányzati képviselőként is dolgoztak. Kezdeményezésük nyomán került felállításra az 1956-os kopjafa a Hősök parkjában. Szervezésükben indult el a megyei bajnokságban a létavértesi női és férfi kézilabdacsapat, de nyitottak voltak és ma is azok más civil közösségek felé. Nem csak a Létavértes SC '97 sportegyesülettel tartanak fenn jó kapcsolatot, a Létavértesi Szőlősgazdákkal közösen ők voltak az immár hagyományos szüreti napok kezdeményezői is.

Bertóthy Tamás

Forrás: Létafit SE-archív

– Egy közösség akkor erős, ha minden egyes tagja úgy érzi, hogy tevékenysége hasznos, és erről visszajelzést kap, hiszen minden eredmény mögött sokak kitartó munkája áll – fogalmazott a 2021-ben megjelent Létafit közösség – egészség-önzetlenség című könyvben Bertóthy Tamás elnök. Ebben, a képekkel gazdagon illusztrált kiadványban összefoglalják a kezdetektől máig megtett utat. Bizony messze van 1996, amikor megszervezték az első sítábort Donovalyban, amikor konditermet alakítottak ki egy volt szenes pincében (1999), és sorra születtek az új ötletek, kezdeményezések, mint például korcsolyapálya kialakítása a sporttelepen, az első hegyi túrák, vízi táborozás a Keleti-főcsatornán, ahonnan majd áttelepültek a Körösökre. A megye határát is átlépték az Erdőspusztai Kék- és az Irinyi Teljesítménytúrák megrendezésével. Ez utóbbiak a Települési Értéktárba is bekerültek.

Ez az év is aktívan telik

A Létafit jóvoltából 2007 óta lehetőség van helyben indulni a teljesítmény túra versenyeken, ahová egyre többen jönnek a megyéből, és az ország minden tájáról. Az Erdőspusztai Kék Teljesítménytúrán nagy népszerűségnek örvend az öt évvel ezelőtt elindított éjszakai túra, idén már többen jelentkeztek a 15 kilométeres távra úgy, mint a másnap lebonyolított 10-20-30-40 kilométeres távra összesen. A 360 résztvevőből több mint kétszázan választották a teleholdas túrát, köztük sok fiatal is.

Forrás: Létafit SE-archív

A magashegyi túrázók az elmúlt hét év során a Bakony mellett felkeresték a Radnai-, Máramarosi-, Kelemen-, Fogarasi havasokat, a Páringi hegység csúcsait. Idén nyáron négy napot töltöttek a Retyezát vadregényes tájain. A Peleagát 2500 méteres orma, vagy a 2040 méter magasan található Bukuira tó, a hátszegi csorbaleves íze mind feledhetetlen élményeket jelentenek számukra.

Júliusban két turnusban, összesen 75 fő részvételével ismét a Körösökön túráztak.

Az első turnusban 23 személy szerzett alapfokú vízi jártasságot. A második turnus családias légkörét nemcsak az apukák, anyukák és gyermekeik jelenléte biztosította, hanem az is, hogy többen már 24. alkalommal jöttek el és ültek a kajakokba, hogy akár napi 28 kilométert is evezzenek a folyón. A résztvevők segítőkész hozzáállása megkönnyítette a szervezők munkáját. Több vizitúrázó teljesítményével rászolgált a dicséretre.

A sport népszerűsítéséért

Bertóthy Tamás az Arany János Általános Iskola tanáraként is tervez, hatékonyan szervez. Felsős diákjaival rendszeresen ellátogat a Debreceni Jégcsarnokba.

Diákjai sikeresen szerepeltek a megyei atlétikai versenyeken és eljutottak az Országos Diákolimpiára, úszóik pedig az országos döntőbe. A kötelező feladatokon túl vállalt többletmunkájával a sport sikeres népszerűsítését szolgálja. Tanítványai a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség gyermekbajnokságában 2021-ben aranyérmes helyezést értek el.

Immáron elkezdődött az új tanév, és minden remény szerint az előzőekhez hasonló sikerek fémjelzik a diákokkal végzett közös munkát. A Létafit és külsős aktív segítőik pedig rövidesen elkezdhetik a decemberi 15. Irinyi Teljesítménytúra szervezését.

Turóczi Barnabás