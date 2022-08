Igazi karneváli hangulat kerekedett 20 óráig a gyülekezőponton. Elsőként az olaszországi zászlóforgatók csoportja, majd pedig a Kolumbiából érkezett táncművészeti együttes szórakoztatta a várakozó bicikliseket.

– A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány most harmadjára vesz részt ezen a megmozduláson, három évvel ezelőtt tíz fővel neveztünk, most közel hatvanan regisztráltak a csapatunkba. Vannak közöttünk óvodás gyermekek, de a nagyszülői generáció is képviselteti magát – mondta kérdésünkre Paróczai Bernadett, az alapítvány PR-munkatársa. A lila pólókba öltözött csapat a gyermekhematológiai osztály épületénél gyülekezett este hat órakor, ahol együtt díszítették fel a kerékpárokat fényfüzérekkel és olyan kreppvirágokkal, amelyeket a kezelés alatt álló gyerekek és szüleik készítettek.

Fénykardokat ragadtak a vívók

Ötletekben egyébként nem volt hiány, a nézelődő számos ötletet, megoldást találhatott a több mint 1500 jelentkező között. Volt, aki fényfüzéreket tett a kerékpárjára, mások fénygömböket, de volt olyan is, aki világító szarvakkal tett eleget a felhívásnak. A virágkarneválhoz kapcsolódóan pedig sokan díszítették különböző virágcsokrokkal kétkerekűiket.

A debreceni és a kecskeméti vívóklubok tagjai, akik épp ezen a héten tartják a városban közös edzőtáborukat, stílusosan a Csillagok Háborújából ismert fénykardokkal felfegyverkezve ültek a drótszamarakra.

Füzérek és foszforeszkáló karkötők

Totyik Gábor Hajdúszoboszlóról érkezett édesapjával. Második alkalommal vett részt a rendezvényen. A kerékpárján fehéren világító fényfüzérekkel, illetve fénygömbökkel készült a mostani alkalomra.

– A lámpák elemről, illetve külső akkumulátorról működnek. A tavalyi dekorációhoz képest most nem változtattam, azonban jövőre már szeretnék színes karácsonyfaégőket is tenni a biciklimre, hogy kicsit harsányabb legyen a szett – osztotta meg jövő évre tervezett ötletét.

Juhászné Bernadett és lánya, Dóra először vesz részt a Night Ride-túrán. Mint elmondták, eddig a reggeli túrákon vettek részt, de idén szerették volna ezt is kipróbálni. Virágdíszekkel, fényfüzérekkel és foszforeszkáló karkötőkkel készültek.

A Night Ride bringásai az egyórás túrán érintették Pallagi, Simonyi, Péterfia, Burgundia, Klaipeda, Szent Anna utcákat, majd a Miklós, Antall József, Bethlen utcákon és az Egyetem sugárúton keresztül érnek vissza a kiindulópontra, ahol tüzes triálbemutató és tűzzsonglőr-produkció várta őket.

Bekecs Sándor