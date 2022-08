Közösségi élményben és szabadtéri sütögetésen vehetnek részt a hamburgereket, minőségi húsokat, szabadban grillezéseket kedvelő baráti társaságok és családok a Szaft ’N Burger-en szeptember 3-án. Évente egyszer, ezen az egy napon találkoznak a kézműves hamburgerek szerelmesei Debrecenben, Békás-tó partján. A street food kioszkokat – Zuzmó Eger, Garage Burger, Grillakadémia, Next Bistro, Magtár Étterem – több hazai kézműves sörfőzde kíséri, miközben versenyeken mutatkoznak be a legínycsiklandozóbb falatok.

Az esemény szakmai iránymutatásért Jancsa Jani, gasztroblogger, a budapesti Bamba Marha Burger Bár kulináris vezetője, a Nagy Burgerkönyv szerzője felel, aki egyúttal a zsűri elnöke is.

Jancsa Jani az ország legnagyobb követői bázissal rendelkező burgerfanatikus csoportjának házigazdája, akit szeptember 3-án a Szaft ’N Burgeren személyesen is lehet kérdezni a tapasztalatairól, fortélyairól. A versenyre Bécsből érkezik Sebestyén András, az osztrák Darose és Olive éttermek szakmai vezetője, a Culinary World Cup aranyérmese, aki többek között a steak verseny zsűrijének a vezetője. A profi kategóriában háromszázötvenezer forintos összdíjazásért folyik a küzdelem, továbbá a győztes burger Az ország burgere címet is megkapja a jövő évi versenyig - nem véletlen, hogy itt a legnagyobb az érdeklődés. Emellett amatőr kategóriákban is megmérettethetik magukat a kihívások kedvelői: egyénileg, csapatversenyben és junior kategóriában is. A freestyle kategóriában egyéb hússal, hallal vagy éppen vegán összetevőkkel lehet kísérletezni.

Az idei évben steak versennyel bővül a program, „vendégül látva” a hátszínt az eseményen, mely megmozdulás előfutára egy következő évre tervezett nemzetközi versenynek.

Program: