A Hajdú Online munkatársai nem egyedül képviselték a sajtót a Kabán rendezett Káposztás Napon az elmúlt hétvégén. Az Origo ugyanis Segal Viktorral, a hírportál Gasztrodinamika című podcastjének tanácsadó séfjével látogatott el hétvégén az eseményre, amelynek keretein belül chilievő versenyt rendeztek. Ez nem csupán egy őrült megmérettetés, hanem egyben Európa-bajnokság is volt, így az elszánt paprikafalók rangos elismerésért forrázták le torkukat az egyébként is izzasztó nyári hőségben.

Nagyon fontos, hogy kiemeljük, nem veszélytelen a tűzzel játszani, ezt maga a világbajnok is megerősítette nekünk. Shahina Waseem, az Egyesült Királyság chilikirálynője megerősítette: ehhez bizony eléggé őrültnek kell lenni. A hölgy tíz év alatt beutazta az Egyesült Királyságon túl Európát és Amerikát is, ahol a kabaihoz hasonló versenyeken vett részt. Elárulta, ezek csodálatos évek voltak, de rögtön hozzátette, ehhez a hobbihoz bizony határozottan szenvedélyesnek kell lenni, hiszen rengeteg fájdalommal jár, és egyébként költséges is. Ugyanakkor elárulta, folytatni fogja, hiszen zsinórban 93 versenyt nyert meg, méghozzá úgy, hogy közben egyet sem veszített el. Célja, hogy elérje a százas világrekordot – írja beszámolójában az Origo.

Az olasz címvédő számára néhány másodpercen múlott, hogy ő marad-e az európai öv tulajdonosa. Végül ugyan Olaszországban maradt az Eb-öv, de egy másik olasz versenyző vihette haza.