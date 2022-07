A Campus Fesztivál második napján lépett színpadra a Tankcsapda, a srácok tisztán emlékeznek azokra az időkre, amikor a debreceni könnyűzenei rendezvény még Veker-tó fesztivál néven futott. A debreceni buli hivatalosan Campus Fesztivál néven először 2007-ben szerepelt, előtte 2002 és 2006 között a Vekeri-tó környékén szórakoztak a bulizni vágyók, ám akkoriban inkább hagyományosnak mondható fesztivál volt, nem úgy, mint most – idézte fel Lukács Lacitól.

Az óriási parkos területen rengetegen sátraztak, sokkal másabb volt a jellege, mint a mostaninak. Amióta a Nagyerdőn rendezik meg a többnapos partit, azóta színesedett és szélesedett a zenei kínálat is. Amíg az első években inkább könnyűzenei fesztivált volt, most sokkal inkább kulturális fesztiválról beszélhetünk, aminek persze a zene, ideértve a rockzene is fontos része – jegyezte meg a frontember. Hozzátette, a Tankcsapda 33 éves zenekar, éppen ezért a Campuson többnyire fellépni járnak, igaz, 1-2 alkalom volt, amikor vendégként is kilátogattak, viszont ez a fesztiválszezon miatt nehezen kivitelezhető.