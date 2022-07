Míg néhány nappal ezelőtt a kánikula miatt szenvedtünk, most sokan a hirtelen lehűlés miatt panaszkodnak. A Napló dr. Négyesi Anna természetgyógyásztól kért útmutatót az ügyben; hogyan előzzük meg, illetve miként kerülhetjük el a frontérzékenység testi-lelki megnyilvánulásait.

Mint megtudtuk, a légköri folyamatok sokféleképpen hatnak a szervezetünkre, folyamatos alkalmazkodásra késztetnek, hiszen dinamikus kölcsönhatásban állunk a természettel.

Különböző életkorokban különbözőképpen kell megküzdenünk az időjárás változásaival: a gyermek még tanulja az alkalmazkodást, míg az idősek lassabban reagálnak a változásokra. A nők a hormonális változásaik miatt gyakrabban szenvednek a frontérzékenység miatt, míg a krónikus betegek vagy az áldott állapotban lévők nehezebben küzdenek meg ezekkel a jelenségekkel. A hidegfront esetén a tünetek a front elvonulása után jelentkeznek, jellemzően ízületi és reumás fájdalmakkal, gyomor-, vese- és epegörcsökkel, mellkasi panaszokkal vagy akár asztmás rohamokkal. A melegfrontnál fordítva reagálunk: annak érkezése előtt alakulhatnak ki a tünetek. Csökken a vérnyomás, és migrénes fájdalmak léphetnek fel.

Vannak mindkét fronthatásra jellemző, általános tünetek is, ilyen a levertség, ingerlékenység, nyugtalanság, alvászavar, a reflexek lassulása és a koncentrációs képesség csökkenése.

A tüneteket a helyes életmóddal lehet csökkenteni, a megelőzésnek a szakember szerint ebben az esetben is nagy jelentősége van. Fontos, hogy az évszaknak megfelelő élelmiszereket fogyasszuk, táplálékunk tartalmazzon káliumot, magnéziumot, szelént, ásványi anyagokat, vitaminokat. Nyáron célszerű a friss zöldség és gyümölcs fogyasztása, de fokozott figyelmet kell fordítanunk a folyadékbevitelre is. Fejfájásra az őszi margitvirág-cseppeket, vagy a halánték környékébe masszírozott borsmentaolajat ajánlja az orvos.

Kávé és fekete tea helyett zöld teát javasol, a gyorséttermi és nehezen emészthető ételek pedig kerüljenek tiltólistára a szakember szerint.

Négyesi Anna arról is beszélt, hogy sokat segíthet a helyes légzés és a reggeli vagy esti testmozgás. Továbbá lelkileg is igyekezzünk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez halk zenével, masszázzsal, relaxációval, de akár egy séta a természetben is hozzásegít ahhoz, hogy megtaláljuk a belső egyensúlyunkat.

SzD