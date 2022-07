A Campus harmadik napján úgy gondoltuk, ideje meglepni a kempingezőket, akik az első két nap után minden bizonnyal megannyi élménnyel gazdagodtak. Így is történt, reggel kicsivel kilenc óra előtt a kemping a bejáratánál vártuk be egymást a kollégákkal, hogy együtt körbejárjuk a táborhelyet. Nem sokkal azután, hogy elhagytuk a bejáratot, máris találkoztunk néhány fiatallal, akik a helyszínen felállított pultnál italoztak, miközben átbeszélték az éjszaka történéseit. Nem akartuk megzavarni a társalgásukat, gondoltuk, ha szétnéztünk, akkor kifelé menet megismerjük őket kicsit közelebbről.

Visszatérő vendégek

Valójában pontosan arra számítottunk, ami fogadott bennünket: temérdek sátor, kiteregetett ruhák, üres üvegek, félig elszívott cigik és a síri csend. Persze akadtak olyan korán kelők, akik törölközővel a kezükben indultak lemosni magukról az éjszaka porát, de délelőtt még egész sok sátorban pihentek. Mint megtudtuk, idén csaknem 500 sátrat állítottak fel a táborhely területén, ami azt jelenti, nem túlzunk, ha azt mondjuk: több ezren kempingeztek a Campuson.

Jól éreztem magam nagyon, fergeteges a hangulat, üvölt a zene, szuperek az előadók: minden király!

– osztotta meg velünk tapasztalatait Norbi, aki Hajdúnánásról érkezett. Éppen akkor csaptunk le rá, amikor a sátra előtt feküdt a törölközőjén, és éppen vizet kortyolgatva nyomkodta a telefonját. Megtudtuk tőle, visszatérő vendége a Campusnak, imádja a fesztivált, és bulinak fogja fel a kempingezést is. Haverjaival érkezett szerdán, ám ők nem szerettek volna nyilatkozni, jobbnak tartották, ha csendben maradnak – „lehet” azt akarták, hogy mi is odébb álljunk – és pihennek még 2-3 órát. Norbi egyébként megjegyezte, hogy éjszaka az időjárással nincs baj, lehűl az idő, viszont reggel nyolc óra után nem bánná, ha újra este lenne, mert napközben iszonyatos a hőség.

Forrás: Czinege Melinda

Üres poharak, gazdátlan cipők

Ahhoz képest, hogy egy fesztivál helyszínen mértük fel a terepet, nem volt egyáltalán káosz. Persze a sátrak környékén volt 1-2 póló, cipő szétdobálva, de egy pillanatra sem gondoltuk azt: ejha, itt aztán minden a feje tetejére állt. Egyre beljebb sétáltunk a táborban, amikor megpillantottunk négy leányzót, akiket rögvest megszólítottunk. Először nem fogadtak bennünket kitörő örömmel, de végül nagyon jól elbeszélgettünk. A csajok Miskolcról érkeztek, és amivel azonnal elbüszkélkedtek nekünk: mindannyijukat felvették az egyetemre! A leendő gólyák nem először kempingeznek, ám nem azért, mert annyira imádnak sátorban aludni, hanem mert erre telik nekik. – Nagyon drága lenne szállást foglalni, ez sokkal olcsóbb, és azért van jó része is – fogalmazott lapunknak Eszti. Hozzátéve, második nap kicsit kényelmetlen volt sminkelniük a buli előtt, de megoldották. Eddig nagyon tetszett nekik a Tiesto-koncert, de végig maradnak, mert az elkövetkezendő két napon még olyan előadók fognak színpadra lépni, akiket nagyon szeretnek, mint például a 30Y. Igaz, a lányok sátrába nem mentünk be, elég meleg volt már a szabad levegőn is délelőtt, ám azt láttuk, egyáltalán nem volt felfordulás a kis kuckóban. Párnák, takarók voltak többnyire a kis kuckójukban, sőt, még matrac is, ami valljuk be: igazán jó ötlet.

Forrás: Czinege Melinda



Fiatalok nevetgélésre törte meg a csendet, közel húsz egyetemistára sétáltunk oda, akik éppen a legszaftosabb sztorikat mesélték egymásnak. Horgászszékeken üldögéltek, és láthatóan nem zavartatták magukat, amikor odaléptünk hozzájuk. A legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeztek, imádnak fesztiválozni, és a Campus utolsó napján is ugyanolyan lendülettel kívánnak bulizni, mint az elsőn. Nos, sok sikert kívánunk nekik, bízunk benne, teljesül a kívánságuk.