A vőlegény a nagy kérdés előtt vesz egy nagy levegőt, a még nagyobb sóhaj pedig a számlával érkezik? Drágább lett az életünk, így az nem is volt kérdés, hogy az esküvő megszervezése és lebonyolítása is nagyobb büdzsét követel. De mégis mennyire kell mélyre nyúlni a zsebben, ha most következik a várva várt „Nagy nap”.

Bodnár Zsolt esküvőszervező, ceremóniamester évek óta a szakmában mozog, és most megosztotta a tapasztalatait lapunkkal. Mivel az esküvő annyiféle lehet, ahány pár elkötelezi magát egymás mellett, nehéz volna megállapítani, hogy pontosan mennyivel is kell többet gyűjteni a perselybe.

Az esküvőszervező azonban leszögezte: idén sokkal több a kisebb létszámú esküvő, mint a korábbi években volt. Mint mondta, tízből mintegy hét esetben biztosan 50-80 főt köszönthet, míg korábban a 100-160 fős násznép volt inkább a jellemző.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a nyomdaipari nehézségek nyomot hagytak-e vajon az esküvői előkészületeken. A ceremóniamester kapcsolatban áll Debrecen egyik legjobb nyomdájával, így saját tapasztalata alapján elmondta: nem lett drágább a meghívók, vagy a különféle kártyák elkészíttetése, úgy látja, a párok időben és fennakadás nélkül kézhez kapják a megrendelésüket.

Százezrekkel lett több

Az éttermekkel való egyeztetés viszont szinte napi feladattá vált az esküvőszervezőnek az elmúlt időszakban. Az alapanyagok, az élelmiszerek drágulása miatt az esküvői előkészületek is többe kerülnek. – Ameddig lehetett, az esküvői helyszínek próbálták „lenyelni” a deficitet, hogy ne kelljen egy ilyen kellemetlen áremelést eszközölniük. Sem a helyszín, sem a leendő ifjú párok nem tudnak mit tenni ez ellen – jegyezte meg. Mindez átlagosan 5-15 százalékot emelt a helyszín árán, ami egy 80 fős násznépre vetítve akár 150-200 ezer forint többletköltséget is maga után vonhat.

Úgy tapasztaltam, hogy valahogy mindig sikerül megegyeznie a helyszíneknek az esküvő előtt álló párokkal, például hangosítást, fotófalat, boldogságkaput ingyen biztosít a helyszín. Ezekkel próbálják kompenzálni az áremelést.

A tavalyi évhez képest 10-15 százalékos áremelkedésről számolt be Barabás Zoltán étterem-tulajdonos. Mint mondta, az elmúlt időszakban egyértelműen kisebb létszámú foglalásokkal fordultak hozzájuk. Éttermük egyébként is 10-90 fős befogadóterekkel rendelkezik, és sokan élnek is a lehetőséggel a kis létszámú összejövetelek miatt. Az árakkal kapcsolatban kifejtette, hogy esetükben 15-20 ezer forintnál áll meg a fejenkénti foglalás ára, ennél azonban magasabb árajánlattal is találkozhat ma egy ifjú pár.

Repülhetnek a tízezrek

A virágpiacot jellemző áremelkedés miatt mostanra egyre nagyobb teret nyert az olcsóbb, művirág-kompozíció az esküvői dekorban, és élővirágot – sok esetben – legfeljebb a menyasszonyi és dobócsokorhoz választ az ara. Egy Debrecen belvárosában található virágboltban érdeklődtünk arról, mi a sláger és mennyit emelkedtek az árak. Láttunk 15 ezer forintért úgynevezett örökcsokrot, ennyiért közepes méterű, selyem- és szappanvirágokból összeállított kompozíciót kapunk.

Az eladó elmondása szerint egyébként náluk 2500 forint a csokor készítésének alapdíja, ez az összeg pedig teljesen az igények szerint módosul. A rózsa klasszikus kedvenc, aminek több helyen 300-400 forint közötti áron kínálják szálát.

Milliókkal kell számolni

Be kell látni, az esküvő végösszege nagymértékben függ a párok igényeitől, de a tapasztalat szerint: idén egy 80-100 fős esküvő akár 3-3,5 millió forintba kerül összesen. Akkor pedig milliós többletről is beszélhetünk, ha sztár fellépőkkel, exkluzív kiegészítőkkel tenné emlékezetessé a Nagy napot az ifjú pár.

Talán nem is reális a kérdés, hol lehet spórolni, ha már ráköltjük körülbelül egy városi, kétszobás lakás beugróját „életünk legszebb napjára”. Mégis érdekelt bennünket, hol lehetséges meghúzni a határt?

Bodnár Zsolt szerint bár az esküvőszervezők csomagajánlataival jól járhat az ifjú pár, leginkább mégis csak az igények kerekítik a nullákat a végösszeg végére. Mint mondta, van olyan menyasszony, aki akár másfél milliót is kifizet „A ruháért”, és van, aki 100-300 ezer forintért választja ki a számára legszebbet.

Azt is látja, hogy vannak, akik a dekoráción próbálják faragni a költségvetést, és még ha nem is olyan, mint egy cég szolgáltatása, mégis inkább a barátokkal, családdal közösen ügyködik össze a díszleteket.

Ahogy megismerkedünk a jelenlegi állással, s pörögnek előttünk a milliók, csak úgy kerekedik a szemünk. Lehet, hogy talán jobban, mint az ifjú aráé a nemesfémbe foglalt gyémánt láttán…

BBI