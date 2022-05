A hangos karaván útvonala összesen 15 utcát érintett - köztük a Vásártér, Középkert, Kossuth és Baltazár utcákat is -, melyekből néhányban meg is álltak, ahol a Salida táncosai varázsoltak karneváli hangulatot. A menet este fél kilenckor ért a Sillye Gábor Művelődési Központ elé, ahol népes tömeg, fiatalabbak és idősebbek is várták a lemezlovast és a táncosokat. Rövid technikai szünet után egészen hajnali 1 óráig tartott a buli. A lemezjátszókon pedig az elmúlt évtizedek legnépszerűbb slágerei szóltak.