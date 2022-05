Amikor beköszönt a jó idő, a hangsúly jellemzően a bentről áttevődik a kintre az otthoni lakberendezésben. Háttérbe szorul a belső tér szépítése, hiszen azzal párhuzamosan, hogy a jó idő kicsalogat bennünket, nő az igényünk a kinti környezet megújítására. Akár erkélyünk, akár teraszunk van, azt a padlótól a mennyezetig újjávarázsolhatjuk ilyenkor.

Fókuszban a növények

A padló esetlegesen megunt burkolata feldobható műfűvel, kültéri szőnyeggel, akár fa vagy PVC padlóburkolattal. – Az idei trendbe kiválóan passzol a kavicsszigetek kialakítása a fal tövén, vagy kisebb-nagyobb helyeken. Ezeken jól megférnek növények vagy éppen kedvenc tárgyaink is. Aki a fal színével nincsen kibékülve, annak testhezálló lesz az idei jungle stílus. Ennek jegyében akár a teljes falat fedhetik növények, és a fantáziánk is szárnyalhat. Bár kétségkívül az örökzöldektől a gyümölcsökig mindenféle növénynek helye van a teraszon idén, a legdivatosabbá mégis a gyógynövények teszik. Reneszánszukat élik gyógyító növényeink, minden fajtájuk megjelenhet a kerti paradicsomban külön-külön is, de még mutatósabb egymás mellett, szigetet alkotva. A kihelyezésre kerülő tartók tekintetében a fenntarthatóság legyen a jelszó. Ennek megfelelően divatosak a természetes anyagokból készült kaspók vagy a vidékies stílus jegyében újjáélesztett régi darabok. Legyünk kreatívak, a régi törött korsótól kezdve a bambusz növénytartóig bármibe helyezhető növény, a lényeg, hogy ott legyen. Idén a kerti hangulat létrehozása teszi trendivé életterünket a teraszon vagy az erkélyen – emelte ki Demeter Anikó térspecialista-radiesztéta. A kevesebb most több is lehet: a növények és apró tárgyak kompozíciója által válik otthonossá – és a belső tér nyúlványává – a terasz. – A tárgyak alatt nem csak használati tárgyak értendők, helye van a teraszon a díszeknek, emléktárgyaknak, vicces figuráknak is. A világítás szintén fontos szerepet tölt be egy hangulatos erkély vagy terasz esetében. Napelemes megoldásokkal, egyedi vagy füzéres megoldások formájában is díszíthető. Ezek nemcsak az esti órákban adnak hangulatot, hanem a formájuk által nappal is öltöztetnek. Az egyedi darabok pedig a növényszigetek között tesznek eleget küldetésüknek – hangsúlyozta.

Demeter Anikó

Forrás: Demeter Anikó-archív

Otthonosság és kényelem

A teraszbútorok kínálatában is egyre nagyobb a választék. – A süppedős, pihenést szolgáló bútorok között sem ritka már a kárpitborítás. Jó minőségű szövetüknek köszönhetően az időjárás hatásaitól sem kell tartania azoknak, akik a teraszon is szeretik a kényelmet. A különböző színek pedig a kellemes hangulatról is gondoskodnak. Akik a mozgalmasságot kedvelik, látványossá és játékossá tehetik függő bútorokkal, hintaágyakkal is eme kinti birodalmat, sőt általuk a természetközeli hatás is erősödik. Ezeknek a kisebb fajtái akár erkélyekre is kitehetők – mondta Demeter Anikó. Aki a vidékies stílust kedveli, annak remek lehetőség a régi bútorok felújítása a krétafestékek bő színpalettáját felhasználva. Ezekkel az eszközökkel nemcsak a régi bútorokat tudjuk felfrissíteni, hanem a kiegészítők átfestésével a színharmónia is megteremthető. A szakember hozzátette, hogy a színeknek lényeges szerepe van a modern lakberendezésben, így a teraszon, erkélyen sem kell félni a használatuktól. – Mind a bútorok, mind a kiegészítők színében érdemes megjeleníteni a sárgát, lilát, zöldet, kéket vagy akár a mentát. A minták tekintetében pedig a virág és levélminták fokozzák tovább a természetközeli hatást. A párnák és textilek mintáiban szintén megjelenhetnek a természetes minták. És ha már említésre kerültek, igen, ma már van lehetőség kültérre szánt textilekkel díszíteni a kinti életteret. Sőt, ha igazán divatos erkélyt szeretnénk, akkor kell is textil, akár párna, szőnyeg, de még inkább takaró formájában. Ezeknek a jelenléte azon túl, hogy hangulatot varázsol, praktikus is a hűvösebb nyári estéken. Ha szükséges árnyékolási megoldás, arra is nyugodt szívvel vállalható textil, a kedvező színválasztással pedig a kívánt hatás, de még inkább a látvány is fokozható – fejtette ki.

Panyiczki-Berényi Viktória