Isteni orjaleves

– Tudja kedves, mikor ettem utoljára ízletes húslevest? – tette fel a kérdést a szépkorú, ám nem kellett visszakérdezni, azon nyomban megválaszolta: évtizedekkel ezelőtt, amikor még a csirkének egy nap egyszer adtak tengerit, a többi elemózsiát magának kaparta össze. – Feltettük a kopóvizet, anyám szólt, ideje csirkét vágni. Ahj, de finom is volt, amikor már aznap megfőztük, amikor levágtuk. Az volt bizony az igazi, ha lefagyasztjuk, soha nem lesz olyan, mint frissen. Így van ez egyébként a disznónál is. A mai napig tisztán emlékszem arra, amikor apám orjára vágta a disznót, majd azonnal dobtuk is a fazékba. Olyan orjalevest azóta sem ettem, de hála, mostanáig emlékszem az ízére. Nincs ahhoz fogható, egyszerűen tökéletes – emlékezett vissza Szatmári Antalné, akinek két gyermeke született. Ma pedig hat unokával és három dédunokával büszkélkedhet. Kíváncsiak voltunk arra, férjével, aki a 90-es években hunyt el, hol ismerkedett meg. Nos, azonnali, ám meglepő választ kaptunk: hát hol máshol? A szomszédban! – szólalt fel hangosan, miközben a vendégek összenézve kedvesen mosolyogtak.

A munka tart fiatalon

Az energikus szépkorú évtizedekkel ezelőtt háziasszonyként jeleskedett, míg férje ácsmesterként dolgozott. Egyszerű, viszont boldog famíliaként jellemezhető a Szatmári család, ahol voltaképpen az asszony feladata volt a ház körüli tennivalók elvégzése, amit egyébként a születésnapos egyáltalán nem bánt. Számomra soha nem volt piszkos a munka, főztem, mostam, takarítottam, emellett rendeztem a kertet és a gyerekeket. Mindig volt mit csinálni, gyerekkoromban még biciklim sem volt, gyalog tettem meg napi 10-15 kilométert, amikor a piacra is jártam. A munka nem szégyen, az tart fiatalon, ha már nincs kedvünk dolgozni, az már nem jelent jót – mondta, aki manapság napközben rádiót hallgat, onnan tájékozódik. Hozzátette, sokáig ébren van, este 10 óra is elmúlik, hogy elalszik, igaz, ma már napközben kétszer eszik, de az neki pont elég. Fontos számára a családja, de nagyon sajnálja, hogy a testvérei nem élnek már. Szeretné, ha lenne olyan ember, akivel a régi emlékeket együtt fel tudnák eleveníteni, a régi problémákat megbeszélni. Ennek ellenére panaszra nincs oka, gyönyörű családja van, akik szeretik és tisztelik.

Nagy Emese