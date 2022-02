Lassan egy szobát megtölt Szombathy Andrásnak, a DSZC-Eötvös DSE edzőjének zászlókból álló gyűjteménye. Mint mondja, ez a hobbi a gyermekkorától datálódik. – Eleinte főleg családi kikapcsolódásokon tudtam hódolni ennek a hobbimnak, illetve amikor édesapám a DVSC elnöke volt, sportkapcsolatok ápolása ürügyén időnként engem is elvitt ide-oda, onnan is gyakran sikerült begyűjteni egy-egy ereklyét. Ám mióta elkezdtem a röplabdával foglalkozni, értelemszerűen leginkább ehhez köthető klubcsapatok és szövetségek relikviáival gyarapszik a lakás. A 40 év alatt több száz zászlót gyűjtöttem össze, ami az egyéb röpis cuccal együtt egy szobát megtölt a lakásban – ismertette.

Több olyan darab is akad, amelyhez jobban kötődik, ezek között vannak egészen egzotikus helyről származók is. Az egyik Vanuatu jelképe: pár évvel ezelőtt a helyi röplabda szövetség elnökének meghívására párjával pár napot a Korall-tenger keleti szélén található országban töltöttek.

– Vanuatu 49 szigetből áll, és a rossz nyelvek szerint máig létezik ott a kannibalizmus. Minket nem ettek meg, de beszereztem egy olyan pólót, ahol egy üstben egy bennszülött mintha főzne valakit. Az Eötvös Kupa kapcsán is rengeteg szuvenírt szereztem be, a legutóbb a chilei szövetség zászlaja akadt a kezembe. Annak idején elfogadta a meghívásunkat a dél-amerikai állam ifjúsági válogatottja, pedig 50 évig a felnőtt válogatottan kívül egy csapatuk sem járt Európában. Végül még kétszer visszajöttek, aztán egyszer 3 strandröplabda párossal mi is tudtuk viszonozni a látogatást – mondta el Szombathy András, aki sajnálja, hogy klubszinten egyre inkább kezd kikopni az a sportbarátságot is erősítő, szép gesztus, miszerint a csapatok zászlót cserélnek egymással.

MSZ