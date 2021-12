– Sajnos a munkaerőpiaci kutatások tapasztalatai is megerősítik, hogy ugyanazon kompetenciákkal, eredményekkel, végzettséggel egy nő ugyanabban a pozícióban alacsonyabb bért kap, és ami még nagyobb baj, hogy lassan ez már elfogadottá is válik a hölgyek részéről – hangsúlyozta az intézetigazgató, aki szerint rendkívül kevés az ebből kifolyó munkaügyi per, illetve ritkán fordulnak ezzel a hatósághoz, mert a következő munkahelyen – ha pert is nyert egy nő az előző munkáltatóval szemben – nem jelent szerencsés kezdést egy ilyen ügy. Továbbá az is gondot okoz, hogy sok esetben már a kiválasztáskor inkább a férfiak mellett döntenek, akiknek a szervezetbe belépve is tisztább jövőkép jut, míg az anyaszerep, egyéb tényezők egy nő számára ezt bizonytalanabbá tehetik.