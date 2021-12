Hegedűs Sándorné Katika és Hegedűs Sándor 60 évvel ezelőtt, éppen karácsonykor fogadtak egymásnak örök szerelmet és hűséget a máriapócsi kegytemplomban. Hegedűs úr 80 éves, míg felesége jövő szeptemberben lesz ennyi. Debrecenben élnek egy rendezett kis portán, mely a kezük munkáját dicséri. Három lányuk született: Katalin, Erika és Bernadett. Két lány- és három fiúunokával büszkélkedhetnek, és az elmúlt években tovább gyarapodott a családjuk, hiszen már három dédunokájuk van, és úton a negyedik. Napjaikat igazi nyugdíjas párként élik. Anno a munkahelyükön is együtt töltötték az időt, hiszen egy helyen dolgoztak. Ez azóta sem szakadt meg, hiszen a legjobban egymás társaságát élvezik, és nem is szeretnek egymás nélkül lenni egy pillanatot sem. Valaki mindig a másik nyomában van. Most még különlegesebb a karácsonyuk, hiszen már a 60. évfordulójukat ünnepelték családi körben.



Kíváncsiak voltunk, mi a hosszú házasság titka. Mint tudjuk, a feleségnek mindig igaza van, ezt pedig Sanyi bácsi jól tudja – fogalmazott kérdésünkre a család.

NE