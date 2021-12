Közelednek az ünnepek, és fejtörést okoz, mit készítsünk szentestén a családnak? Aggodalomra semmi ok! A Vénkerti Közösségi Kert vezetője, Vajda Erzsébet az általa évek óta kitapasztalt, jól bevált elkészítési módokat osztotta meg a Hajdú-bihari Naplóval.

Az ételkülönlegességek elkészítésében otthonosan mozgó vezető elmondása szerint 7-8 főre főz az ünnepekkor, így hosszú kívánságlistával dolgozik. A könnyebben elkészíthető rántott hal, rántott karaj és töltött káposzta mellett halászlé, őzgerincformában sütött csirkemell, illetve sült alma is az asztalra kerül.

Vajda Erzsébet szinte hallészerű, hagyományos halászlevet szokott készíteni. – Egy fazékban kevés olajat hevítünk, majd vöröshagymát reszelünk bele. Halászléalap-kockát vagy -krémet is lehet adni a recepthez, ami segít az ízeken. Pirospaprikát szórunk gazdagon a hagymára, édes-nemest és csípőset vegyesen. Belereszelhetünk egy burgonyát is, ettől ugyanis sűrűbb lesz a levünk. Az alapot felengedjük vízzel, majd többféle halat adunk hozzá. Pontyot, harcsát, amurt (ezen belül halfejeket, ikrát, és májat is) szoktam adagolni a halászléhez. A szeletelt hallal kezdünk, és amikor jól zubog a halászlé, habzik, hozzáadjuk a szerveket és a fejeket, majd mire elfő a hab a tetejéről, lehúzzuk a tűzhelyről a fazekat. Van, aki lassú tűzön készíti, szétfőzve a halat és passzírozva, én nagy lángon, fél óra alatt főzöm készre a halászlevet – emelte ki, hozzátéve, fontos, hogy a hal mindig legyen jó előre besózva, máskülönben ízetlen, sótlan lesz az ételünk. Az elkészült fogást kenyérrel vagy magában is fogyaszthatjuk.

Kreatív főfogás

– 80 dekagramm csirkemellet apróbb kockákra vágunk, besózunk. Állva hagyjuk, majd 20 dekagramm trappistát, illetve egy kevés füstölt sajtot reszelünk. A csirkemellet összekeverjük a sajttal, illetve 2 tojással, majd friss petrezselyemzöldet, savanyú uborkát és főtt tojást adunk a töltelékhez. Jól összedolgozzuk, és egy őzgerincformát kibélelünk baconnel úgy, hogy a szalonnák között ne maradjon rés. A tölteléket ebben elegyengetjük, majd ráhajtjuk a baconök végét, és 45-50 perc alatt közepes lángon pirosra sütjük. Amikor kihűlt, az őzgerincből kifordítjuk, és úgy szeleteljük fel a kész ételt – fejtette ki. Az így kapott ínyencséget ajánlott hidegen fogyasztani, francia- vagy majonézes burgonyasaláta körettel.

Ínycsiklandó desszert

Vajda Erzsébet közepes nagyságú almákból készíti desszertjét. – Az almákat nem hámozzuk meg, csak megmossuk. A tetejét fontos másfél centi hosszan levágni, és kiskanállal kikaparni a magházat. A magház helyét darált dió, cukor, vaníliacukor, illetve rumaroma keverékével töltjük meg. Visszarakjuk az alma tetejét, és a tepsiben, sütőpapíron 45 perc alatt megsütjük. Olyan jó ízű, laktató desszertet kapunk, hogy egy almánál többet a családtagok közül általában senki sem tud egyszerre megenni – mondta. Az így kapott édességet langyosan tálaljuk, tejszínhabbal, fagylalttal, esetleg csokoládé- vagy vaníliasodóval.

Péter Szabolcs