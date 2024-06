Megyeri Csilla egy évvel ezelőtt borzalmakat élt át a debreceni Campus Fesztiválon: mint a Ripost felidézte, Csilla egy baráti társasággal érkezett a tavalyi fesztiválra, ahol véletlenül összefutott egy olyan társasággal, akikkel nem szívlelték egymást. A hírek szerint a hajdúsági kötődésű műsorvezetőt egy férfi ütötte meg, majd a földön is tovább rugdosta.

Megyeri Csilla a közösségi médiában mutatta meg a sérülését

Forrás: Borzi Vivien

Megyeri Csilla: nem vagyok teljesen nyugodt

Megyeri Csilla feljelentette a támadóját, és többször meg is kellett jelennie a rendőrségen, ahol felvették a tanúvallomását, rajta kívül pedig több mint harminc tanút hallgattak ki a lap szerint. Az ügy azonban még nem került bíróság elé. – Még indig nincs lezárva az ügy, erről csak ennyit tudok mondani, nincs több információm – nyilatkozta most az influenszer, aki eddig minden évben ott volt a Campuson, és történt, ami történt, ez most sem lesz másképp.

Ami tavaly történt velem, az egy méltatlan helyzet volt, aminek az emléke természetesen a mai napig bennem él… De nem engedem meg magamnak, hogy ez meghatározza a mindennapjaimat. Túléltem és élek, és egészen biztosan kilátogatok idén is a Campusra. Nincs bennem félelem azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, ha összefutok megint azzal a társasággal… de azért teljesen nyugodt sem vagyok. Remélem, nem lesz semmi gond

– mondta most a lapnak Megyeri Csilla.