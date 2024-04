A lányom telefonján magától bekapcsolt a You Don’t Own Me (Nem birtokolsz engem) című dal első verziója. A végén olyan elnyújtottan hangzott a szám, ami eredetileg nem olyan. Azóta a gyerekek lent alszanak a szobában. Én a lábamat se merem este kitenni, ha nem muszáj. Rettegünk, hogy mi lesz, ha lehet nem hagyjuk egyedül a kicsiket a házban!