Az év elején Brazíliába utazott a Tankcsapda gitárosa, Sidi, a zenekar januárban még egy fotót is megosztott a zenészről, ahogy a Brazíliavároshoz közeli Abadianiában zötykölődik egy pickup platóján.

Az utazásról akkoriban nem sok minden derült ki, a Metropol viszont a napokban több részletet is közölt róla: cikkük szerint Sidlovics Gábor úti célja egy szent hely volt, ahol helyi segítőkkel önmagán dolgozott.

Nagyon jó volt, nehéz is volt, ez volt az én kis El Caminóm

– mondta Instagram-videójában a debreceni zenész, aki eredetileg kisebb csapattal ment volna az országba, de végül aztán egyedül repült.

„Hálás vagyok, hogy ezt megélhettem”

– Ez itt legfőképpen a belső munkáról szólt, amit rögtön meg is kaptam. Próbára tette a pszichét, a szellemet, a testet, a fizikumot is. De összességében egy csoda, ami itt van. Van itt egy kis kápolna, templom, ott mondta nekem valaki, hogy kétfajta dolog történik az emberrel, amiről beszélünk és amiről nem. Most már értem is, hogy miért! De amiről lehet, arról majd később fogok is beszélni. Hálás vagyok, hogy ezt megélhettem, hálás vagyok, hogy olyan tapasztalásokat szerezhettem itt, amikről nem is álmodtam, hogy valaha meg fog történni velem – mondta a zenész, akiről köztudott, hogy érdekli a spiritualitás.

– Nyugati mércével nézve ezeknek az embereknek alig van valamijük, mégis nagyon kedvesek, segítőkészek és boldogok! (!!!) Ha útbaigazítást kértem valahol, nem volt, hogy ne fülig erő szájjal segítettek volna, sokszor még 4-5 percig elsétáltak velem, hogy pontosan meg tudják mutatni az irányt. És nem, nem azért, hogy kiraboljanak, vagy elraboljanak – tudom persze, ilyen is van ott, de ilyen szerencsére nem történt velem – szóval szívvel-lélekkel segítenek, és ha valamit akartam adni nekik, nem is értették, mosolyogva visszautasították és utamra engedtek – részletezte élményeit a gitáros.