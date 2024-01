Egzotikus helyen bukkant fel Sidlovics Gábor, a Tankcsapda gitárosa a debreceni zenekar pénteki Facebook-posztjában, de annak a kiderítését, hogy pontosan hol készítette Sidi a bejegyzéshez csatolt szelfiket, már a rajongókra bízták.

A kommentmezőben ennek megfelelően be is indult a találgatás, volt, aki Costa Ricára, volt, aki Portugáliára tippelt, helytelenül. Az elsőre lehetetlennek tűnő feladványt azonban csak megoldották a hozzászólók, egyikük ki is fényképezte a Google utcanézőjéből az első két fotó helyszínét. Innen már nem volt nehéz megállapítani, hogy

a képek Brazíliában, a Brazíliavároshoz közeli Abadianiában készültek.

Ez itt például az az utca, amelyen Sidi pickupon utazik éppen, egy kisgyerek társaságában.

Ez pedig a Hotel Montreal, mellette Carlinho autoelektronikai műhelyével.

Azt viszont, hogy a harmadik, dzsungeles fotót hol lőtte magáról Sidi, nem sikerült beazonosítani, de ez nem annyira meglepő.

A különdíjat viszont mindenképpen annak a kommentelőnek osztanánk ki, aki Zanzibárt írta be lehetséges megfejtésként.