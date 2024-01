– A műtárgykereskedő show-ban műtárgyakkal, régiségekkel, olykor igen különös antikvitásokkal érkeznek a műsor szereplői Tillához és a Kincsvadászok két szakértőjéhez. Egy rövid elemzés után kiderül, mennyit is ér az eddig féltve őrzött családi ereklye, majd a felbecsülés után kerül a műsor öt kereskedője elé. Ha az adott tárgy elnyeri a gyűjtők tetszését, akkor elindul a licitálás, a legmagasabb ajánlat után pedig az eladó eldöntheti, megválik-e a tárgytól, vagy inkább annak tudatában, hogy mennyit is ér, hazaviszi – ismertette a műsor indulása előtt a Haon megkeresésére a TV2 sajtóosztálya.

Még aludni sem tudott tőle

A műtárgyak mellett azonban a Kincsvadászokról is derülhetnek ki érdekességek, így történt ez már az első adásban is, amelyben kiderült, mitől rettegett gyerekkorában Fejes Tamás - számolt be róla a Tények.

A vallomás akkor érkezett, mikor Éva, a ékszertervező és designer egy közel 100 éves faliszőttesen akart túladni, aki a darabról keveset tudott, ezért nagyon várta, hogy megismerje a franciaországi kastélyból származó kincs történetét. A zenész ekkor mondta azt, hogy ő biztosan lemond róla, mivel kellemetlen emlékeket ébreszt benne, ugyanis:

A falikárpitról nagyon rossz élményeim vannak, mivel gyerekkoromban a nagymamám nyári konyhájában volt, és féltem tőle, nem tudtam aludni tőle, csak akkor, ha elfordultam

– jegyezte meg a zenész.