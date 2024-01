Elsuhant mellettem egy robogó is, rajta 3 gyerek: egy 6 év körüli kisfiú vezette, mögötte ült a kb. 4 éves kishúga, előtte állva kapaszkodva a kormányba egy 2,5-3 év körüli kissrác. Mindhárman kiabáltak és integettek nekem. Nagyon cukik voltak. Én is integettem Nekik, meg mosolyogtam is vadul, de közben azért úgy voltam vele, hogy inkább előre nézzenek és kapaszkodjanak. Ezt látnak sokan otthon, teljesen kitérnének a hitükből. Én ezt teljesen normálisnak látom, ebben nőnek fel.