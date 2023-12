A jó memóriájú DVSC-drukkereknek talán ismerős lehet Ledneczky (VV) Virág, aki szerepelt 2018-as Loki Szépe verseny tízes döntőjében. Akkor egy bögrével és piros felsővel demonstrálta, hogy az ő szíve a Vasutasért dobog... Nos, minden bizonnyal a „rajongás” azóta is tart, bár Loki-meccsen valószínűleg azóta sem látta senki, ám ennek vélhetően alapos okai voltak: például egy időre lefoglalta magát azzal, hogy a ValóVilág nevű valóságshow nézőit szórakoztatta-botránkoztatta a kamerák előtti viselkedésével. A bent töltött hónapok alatt VV Dani személyében megtalálta az „igazit”, akivel a viharos villakapcsolatuk alatt nem csináltak titkot szellemi, érzelmi és testi összetartozásukból.

Az már a villában is látszott, hogy nem ő lesz kis hazánk következő Michelin-csillagos séfe, de kiderült, egész jó énekhangja van. Meg is próbálkozott az egyik tehetségkutatóval, de az élő show-ba már nem jutott be. Annyira azért nem búsult neki, helyette például egy este erejéig Shane Tusuppal múlatta az időt, bár állítása szerint erre nem emlékszik… Valószínűleg gyengéi a kigyúrt, tetovált galamblelkű Rómeók, mert a híresen szelíd természetű úszóedző után akkor hallatott legközelebb magáról, amikor durván összebalhézott a mostani szerelmével, és bódult állapotban kihívta a rendőrséget.

Nem riad vissza

Egy ideig csend honolt körülötte, ne véletlenül, ugyanis pár napja elindult OnlyFans-oldala, ahol havi 19,99 dollárt, azaz körülbelül 7060 forintot kér el a feliratkozóitól az erotikus tartalmakért.

A bemutatkozásában leírta, hogy szexi képekkel, videókkal igyekszik teljessé tenni a felhasználók napját, de páros tartalmakból sem lesz hiány.

Virág azonban a privát, extra kérésektől sem riad vissza, mivel ahogy korábban lenyilatkozta, őt mindig is érdekelte az erotikus a világ, amit korábban sem titkolt, így jó lehetőségként fogja fel az OnlyFanst.