Legújabb podcastvendégünk szépsége megkérdőjelezhetetlen. Modellkarrierjét még 2019-ben, a Hajdúság Szépe versenyén kezdte, ahol meg is szerezte a koronát. Két évvel később a Tündérszépek országos megmérettetését nyerte meg, majd idén júniusban élete legrangosabb kihívásán vett részt, a Magyarország Szépe versenyén, ahol második helyezést ért el.

Szabó Orsi portálunknak elmesélte a Magyarország Szépe utáni vívódásait, céljait, valamint azt, hogy hogyan készül a karácsonyra.

– Közel fél év elteltével is nagy hálát érzek, hogy elindulhattam hazánk legrangosabb szépségversenyén, hisz ezáltal sokkal közelebb tudtam kerülni saját magamhoz magamhoz, és ahhoz az úthoz, amit a jövőben szeretnék bejárni. Emlékszem, hogy amikor megérkeztünk a lányokkal a Miss Fashion alversenyre, körülbelül öt percünk volt kipakolni a bőröndünkből, és egy kész szettet kellett ez idő alatt összeállítanunk, majd bemutatni azt a zsűrik előtt, ami eléggé szürreális élmény volt.

A legfontosabb, hogy most is úgy gondolom, hogy mindent kiadtam magamból, ami bennem volt, szóval elégedett vagyok. Talán utólag annyit változtatnék, hogy jobban felkészültem volna a Miss Sportra

– idézte fel Szabó Orsi, aki hozzátette: nagyon sokat nyert a versennyel, többek között kapcsolati tőkét, számtalan élményeket és sok-sok jó embert. Úgy érzi, hogy sikerült feldolgoznia, hogy nem ő lett a szépségkirálynő, és nem jutott ki a világversenyre, ami nagy álma volt, hiszen ahogyan fogalmazott, ami történt, megtörtént.

A média felé kacsintgat

– A megmérettetésnek köszönhetően több kapu nyílt ki előttem, de azért tenni is kell, hogy ez így is maradjon. Debrecen és Budapest között ingázok folyamatosan, hiszen a fővárosban vannak bemutatóim, szerencsére több márkával is együtt dolgozhatok. Viszont a modellvilágon túl is igyekszem fejlődni, úgyhogy a marketinges szférában nézelődök, és azon gondolkozom, hogyan tudnám összekötni a szépségipart a dipolomámmal. A média világa sem áll távol tőlem, és úgy néz ki, hogy a jövőben a televíziózásba is belekóstolhatok – árulta el a fiatal debreceni lány.

Szabó Orsi kérdésünkre arra is kitért, hogy nem készül lázasan a karácsonyra, azonban az ünnepi menüt előszeretettel készíti el.

– A karácsonyra annyira nem készülök, inkább nyári, nyüzsgős lánynak tartom magam. Azonban amit nagyon szeretek, az a december 24-i este, amikor a családdal közösen feldíszítjük a fenyőfát. Az ajándékokat persze előre kitalálom, de nem vagyok az a típus, aki már szeptember végén elkezdi az égőket felrakni. Főzni viszont nagyon szeretek, számomra ez terápiás dolog, míg másnak ez terhes, addig nekem a kikapcsolódás. Édesanyámnak van egy hagyományos menüsora, a klasszikus töltött káposzta, halászlé és társai, én pedig a kínálatot megspékelem töltött fasírt recepttel, süteményekkel, vagy olyan levesekkel, ami nem olyan hagyományos, például a kötött-tészta-levessel – mondta Szabó Orsi.

Podcastünkből megtudhatjátok, hogy a fiatal lány szokott-e adományozni rászorulóknak, mi a véleménye a karácsonyi ajándékozásról, valamint mennyire fontos, hogy drága darabokkal lepjük meg szeretteinket.