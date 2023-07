Egy kötelességmentes nap a hajdúszoboszlói strandon, felhőtlen fagyizás, állatkerti séta Nyíregyházán – ezek ma Szabó Orsi legfőbb vágyai. A Miss World Hungary Magyarország Szépe verseny első udvarhölgye portálunknak mosolyogva számolt be arról, hogyan piheni ki a mögötte álló megterhelő hónapokat.

Fél évvel ezelőtt ugyanis sokkal nagyobb ívű célt tűzött ki maga elé, és sok energiát ráfordítva ért el dicséretes eredményt.

A debreceni fiatal nő, Oroszlán mivoltából fakadóan, szeret szerepelni, otthonosan mozog színpadon. E tekintetben hiátus keletkezett életében, amikor abbahagyta az akrobatikus rock and roll edzéseket, fellépéseket. Az űr betöltésére jó lehetőségnek mutatkozott a 2019-es Hajdúság Szépe verseny, melyen a párja biztatására indult, s meg is nyerte. A következő sikert a Tündérszépek országos versenyén érte el, és más megméretéseken is indult, majd nagyot álmodott: jelentkezett a Miss World Hungaryre.

– Ez volt az első verseny, amelyen konkrét elvárásokat támasztottam magammal szemben, a korábbiakon csak élveztem az élményt – idézte fel. A ránehezedő nyomást fokozta, hogy teljes erőbedobással kezdett készülni az eseményre, amivel együtt járt a munkahelye elhagyása is. Az utazások összeegyeztethetetlenek voltak a főállással.

Fél évig rendszeresen edzett, az utolsó három hónapban személyi trénerrel dolgozott azon, hogy a legjobb formájában mutatkozhasson a válogatón.

Egysétányi idő

A nagy napon több mint száz lány gyűlt össze egy teremben, egyetlen sétányi lehetőségük volt arra, hogy jó benyomást keltsenek a zsűrinél, percek múlva hatvan főre csökkent az esélyesek száma. Ezután hármasával hívták őket interjúra, amelyen elegánsan kellett a lehető leggyorsabban magukhoz venni a szót a feltett kérdésekre felelve. Az utolsó szűrőn húsz lány maradt fenn, végül tizenhatot – köztük Orsit – választották ki, hogy az élő televízióban is közvetített show-n megmutatkozzanak.

Erre egy siófoki táborban készültek hetekig, ami legfeljebb a közösségi oldalon közzétett fotókon tűnik wellnessnek. A fényűző környezet tagadhatatlan, de Orsi és társai nagyon keveset aludtak az ott töltött időszakban, a reggel hatos ébredést intenzív edzések, táncpróbák, alversenyek, forgatások követték. A debreceni induló hangsúlyozta, idén jó, egymást támogató társaság gyűlt össze, ez sokat segített mindannyiuknak.

Ennek bizonyítéka például, hogy a többiek megölelték és őszintén gratuláltak neki mindhárom alverseny után, amelyen kiemelkedőt nyújtott.

Természetesen

Orsi önazonosan, a természetes szépséget választotta mint fő mondanivalót, mert tudta: a verseny után példává válhat sok fiatalnak, akik ma esetleg a küllemükkel kapcsolatos problémáik kezelése vagy elfogadása, illetve az önismeret helyett gyorsan a képszerkesztőkhöz nyúlnak egy-egy posztolás alkalmával. Hangsúlyozta, a szépség számára az esztétikus megjelenésen túl a belső szépséget jelenti leginkább. A személyiség és a kisugárzás megszépíthet, és fordítva is igaz: a negatív energiák, a rosszindulatú beszéd elcsúnyíthatja a legszimmetrikusabb arcot is.

Érdeklődésünkre elmondta, a verseny utolsó pillanataiban nagyon feszült volt, és mivel tudta, ilyenkor túlságosan stresszeli magát, mentális haditervet készített erre a szituációra: kedvenc meséje, a Spongyabob vicces jeleneteit idézte maga elé.

Amikor kimondták, hogy első udvarhölgy, csalódott volt és teljes természetességgel mutatta ezt ki, félévnyi mentális és fizikai készülődés után. Ám röviddel a díjátadó után tudta értékelni a teljesítményét, az eredményt és a körülötte lévő felhajtás „sodró vizét” pedig igyekszik saját malmán túl jó célokéra is hajtani. Bár szépségversenyen már nem kíván részt venni, a Miss World Hungary közelében szívesen maradna, besegítve a szervezésben, a táborbeli felkészülésben. A marketinges végzettségével örömmel helyezkedne el a szépségiparban, de a televíziós műsorvezetés is megtetszett neki.