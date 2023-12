Vérmérséklettől és a hosszú évek alatt kialakult szokásoktól is függ, ki mikor díszíti fel otthon a karácsonyfáját, ha bárki körbenéz ismerősei között, erre is, arra is találhat példát. A december 24-i és a hetekkel korábbi díszítésnek is megvan a maga rajongótábora, és Dobó Ági, ahogy az Instáján is látható, az utóbbiak közé tartozik.

A BorsOnline szúrta ki, hogy a debreceni születésű egykori szépségkirálynő házában már feldíszítve áll a hatalmas karácsonyfa.

Én megmondtam, hogy fel is út, le is út, itt december 1-re Karácsonyt "csinálunk"! Gondoltátok volna, hogy nálunk egyszer PIROOOOS -kék lesz?

– írta a rövid videóhoz Dobó Ági, aki a kommentek között azt is elárulta, nem igazi, hanem műfenyőről van szó.