Hétfő este elstartolt a Nagy Ő harmadik évada a TV2-n, melyben 17 lány szállt ringbe Jákob Zoltán szívéért. Ahogyan azt korábban megírtuk, egy debreceni nő, Kádár Enikő is azért érkezett a felkapott társkeresőbe, hogy elnyerje a milliárdos szívét, azonban egy nem várt fordulatnak lehettek szemtanúi a nézők. Rubint Réka, Magyarország egyik legismertebb fitneszedzője mutatta be Jákob Zoltánnak a 47 éves debreceni nőt, ugyanis az adásból kiderült, Réka és Enikő régóta baráti kapcsolatot ápolnak, a fitneszguru ezért is ajánlja bátran a milliárdosnak a cívisvárosi versenyzőt.

Csinos és szép

A Nagy Ő meglepődött, amikor meglátta Rékát, de néhány perccel később igencsak csillogott a szeme, amikor meglátta Enikőt kiszállni az autóból.

Mintha nekem teremtették volna: csinos, szép és érett nőnek tűnik

– fogalmazott a milliárdos, amikor megpillantotta Enikőt, aki korábban a Haonnak elmondta, azért jelentkezett a műsorba, hogy megtalálja az igazit. A nagy találkozáskor átadott egy fotóalbumot Jákob Zoltánnak, és azt mondta neki:

Szeretném, ha közös fotókkal töltenénk meg, amiket később együtt visszanézhetünk.