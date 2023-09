Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Nagy Bogi és párja, Marci egy ideje már tervezték, hogy hivatalosan is összekötik az életüket. A balmazújvárosi kötődésű énekes az emlékezetes eljegyzési igen után a napokban az esküvőn is határozott igent mondott, így a fiatalok már házaspárként tervezhetik közös jövőjüket. Az ifjú pár boldog esküvői pillanatát Bogi a nagyvilággal is megosztotta Instagram-oldalán.