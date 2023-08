Új szerepben próbálhatja ki magát Varga Piroska, aki, ha úgy alakul, megmutathatja, mennyire mozog otthonosan a konyhában, ugyanis az RTL-en futó Konyhafőnök vadonatúj, 10. szériájának egyik versenyzője lehet.

A Haon olvasói nem először olvashatnak Piroskáról, hiszen az elmúlt hónapokban többször adtunk hírt arról, éppen mivel foglalkozik, mivel keresi a kenyerét. – Mindig is szerettem főzni, és szerintem tudok is – fogalmazott érdeklődésünkre. Kiemelte, szeret kísérletezni a konyhában, viszont a magyar ételek, ízek távol állnak tőle. Angliában élt évekig, ott pedig sokat főzött magára is, leginkább a francia és az angol konyha áll hozzá a legközelebb.

Izgatottan várja a fejleményeket

Piroska úgy fogalmazott, szeretné, ha az embereknek másról is eszükbe jutna, nem csak az erotikus fotókról, illetve a valóságshow miatt. – Az életem nagy részét a vendéglátásban töltöttem, felszolgáltam, most viszont remélem, hogy egy új oldalát ismerhetem meg közelebbről ennek a szektornak. Nagyon izgatott vagyok. Remélem a séfeknek is tetszeni fog az, ahogy főzök és bánok a fűszerekkel, sokat jelent számomra most ez a lehetőség és remélem, hogy kapok kötényt – mondta. Hozzátette, úgy látja, minél többen ismerik, annál többen szeretik őt, és persze nagyobb számban lesznek azok is, akik kevésbé kedvelik, de ez a „csoport” nem érdekli.

A debreceni lány szíve még szabad, elmondta, vannak próbálkozások, ismerkedik, de komolyabb kapcsolata nincs.