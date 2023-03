– Nem számítottam ilyen népszerűségre. Csaknem két hete regisztráltam az OnlyFans oldalra, és már egy hét után félmillió forintos bevételnél tartottam, azóta pedig szépen növekszik az összeg – fogalmazott a Haon megkeresésére a 27 éves lány, aki az RTL Kettőn jelenleg is futó Való Világ 11. évadában 47 napot töltött. Kiemelte, erotikus tartalmakat megoszt az oldalon, de pornográf dolgokat nem hajlandó közzétenni. – Jelenleg csaknem 152 felhasználó követi a bejegyzéseimet – hangsúlyozta. Hozzátette, vannak kedves emberek, de olyanok is ráírnak, akikkel a viselkedésük miatt nem kíván szóba elegyedni. Fontos számára, hogy mindig igényes tartalmakat osszon meg az oldalán, ezért szán arra is időt, hogy stúdiófotózáson vegyen részt.

Szexi fotókat posztol magáról

Forrás: VV Piros-Archív

Mint elmondta, privátban is küld képeket, de maximum olyanokat, amin fehérneműben van: a meztelenkedés távol áll tőle. Úgy fogalmazott, mielőtt közzétesz egy-egy képet az oldalán, mindig kikéri azokról édesanyja véleményét. – A pénzkeresés céljából kezdtem el OnlyFans-el foglalkozni, azt nem tudom, meddig fogom csinálni, de azt igen: szexcsetelésre nem fognak rávenni – emelte ki VV Piros, aki azért ezzel példálózott, mert az elmúlt két hétben lett volna hasonlóra igény.

