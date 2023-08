Nemrég szakított párjával a debreceni kötődésű Gubik Petra, a Sztárban sztár első női győztese, aki mindig is szerénységéről és visszafogottságáról volt ismert. Az Origo beszámolója szerint már a TV2 show-műsorában is nagyon szerényen és alázattal állt a versenyhez, ezzel is elnyerve a nézők nagy részének szimpátiáját. Majd a győzelem okozta boldogságot hamar beárnyékolta, hogy kiderült, párja hűtlen volt hozzá, ez teljesen összetörte a színész-énekesnőt.

Mint írják, Gubik Petra úgy gondolja, hogy a Sztárban sztárnak köszönheti, hogy kiderült exe félrelépése, ugyanis a férfi egyik szeretője egy interjúból jött rá, hogy Gubik párjával van viszonya. A nő lelkiismerete megszólalt, és felhívta Gubik figyelmét a férfi hazugságaira és arra, hogy megcsalja őt.

Utazással felejti bánatát

A sikeres színész-énekesnő a szakítás után teljesen megsemmisült, de nem sokáig szomorkodott otthon, utazással próbálta elfelejteni hűtlen szerelmét, ami úgy tűnik, remek terápia volt számára. Petra egyre inkább feszegeti saját határait, nemrég a siklóernyőzést is kipróbálta, most pedig szokatlanul merész fürdőruhában fotóztatta magát.