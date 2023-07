Telefonon értük utol Balázs Gyulát, a Kowalsky meg a Vega frontemberét, aki a Haon érdeklődésére elmondta, retinaleválás miatt kellett megoperálni mindkét szemét. Mint kiemelte, azért volt szükség az azonnali beavatkozásra, mert a retina leválása sikeres műtét nélkül a szem megvakulását okozza. Szerencsésnek érzi magát, ugyanis sikerült a retina szakadást diagnosztizálni még a leválás kialakulása előtt, melyet a műtét során lézerrel, illetve fagyasztással elzártak, így megelőzték, hogy nagyobb baj legyen.

Kiemelte, abban az esetben, ha folyadék került volna a látóhártya alá, lézerrel már nem tudták volna megelőzni a további leválást.

Sötét foltokat látott a frontember

– Az elmúlt időszakban gyanús jeleket tapasztaltam, szálakhoz hasonló sötét foltokat láttam, majd homályos holtterek maradtak a látásomban – itt egyből tudtam, hogy muszáj lépnem, keresnem kell egy szemorvost – osztotta meg. Hozzátéve, a vizsgálatokat követően benntartották, majd megműtötték, illetve megelőző beavatkozást is végeztek.

Mint elmondta, a bal szeménél egy órán át tartott a beavatkozás, ugyanis hat helyen „hegesztették” a hártyát, míg a jobb szeménél megelőző műtétet végeztek. Az utóbbinál is vannak letapadások, ám még az elválás nem indult meg, ezért volt szükség a prevenciós műtétre. – Mindkét műtét jól sikerült, ezért nagyon hálás vagyok a szakorvosoknak és a segítőiknek. Egyelőre nem néz ki szépen a szemem, de javul, és ez a legfontosabb – fogalmazott.

Hangsúlyozva, az elkövetkezendő hetekben sokat kellene pihennie, a legjobb az lenne az egészségének, ha otthon tudna lenni, de ezt most nem teheti meg a fesztiválszezon idején.

Nagyban tart a fesztiválszezon

– A következő 2-3 hét könnyített lesz a részemről, az sem lehetetlen, hogy széken ülve kell végigcsinálnom a koncerteket, de most csak ez az opció létezik – emelte ki, amikor taglalta, hogy a következő időszakban több mint 10 fellépése lesz, amiket nem hagyhat ki. Nem repülhet, és belföldön is a csapattársaitól külön fog érkezni a fellépésekre, ugyanis arra is oda kell figyelnie, hogy minél lassabban utazzon, kerülve a göröngyös utakat, illetve a rázkódást.