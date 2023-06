A szlovákiai Bősön, a BB13 Fesztivál nyitányán koncertezett csütörtökön a Tankcsapda, az este azonban váratlan kihívásokat állított a debreceni zenekar elé. Az időjárás arrafelé sem volt éppen kegyes, az eső a buli előtt annyira feláztatta a színpadot, hogy a zenekar tagjai lényegében csak csúszkálva tudtak közlekedni rajta. A szervezők erre egyébként figyelmeztették is őket. Lukács egy ponton be is mondta a közönségnek, hogy ha nem bánják, az oda-vissza vágtázástól most inkább eltekintenének.

A buliról összevágott rövid videót a Tankok Facebookján lehet megnézni, jól látni, ahogy küzdöttek az elemekkel.