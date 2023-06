A Bulvárból jeles című podcastben újra lecsapnak a sztárhírekre a debreceni celebguruk: Dóri és Emese a mai adásban is véleményt formál a helyi és az országosan is ismert celebekről. Ezúttal első körben a Magyarország Szépe verseny, illetve a Miss Eurázsia szépségverseny főszereplőiről, Szabó Orsiról és Balogh Arináról beszélgettek. Mindkét lány jeleskedett a megmérettetéseken, Orsi és Arina fejére is került korona!

Majd kibeszélték a VV Pirost, aki újabb tetoválását mutatta meg a követőinek, ami nem éppen megszokott testrészére került. Továbbá Bódi Sylviről is szót ejtettek, aki gardróbvásárra hívta fel a figyelmet.