Friss Instagram-bejegyzése alapján úgy tűnik, VV Piros újabb tetoválással gazdagodott. Ezúttal egy tekergőző kígyót varratott magára, méghozzá a fenekére. Az új tetkó nemcsak igényessége, de mérete miatt is figyelemreméltó, a Való Világ egykori szereplője posztjában be is vallotta, nem volt fájdalommentes a varrás. Bókokból bőven kijutott a kommentelőktől, az új testdísz egyértelműen elnyerte a követők tetszését, akiknek vélhetően nem kell sokat várniuk a folytatásra.

Következő alkalommal pedig folytatjuk, a másik oldalra egy ugyanilyennel

– osztotta meg az egykori villaszereplő, aki egy debreceni tetoválószalon vendége volt.