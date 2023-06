Ahogy arról már beszámoltunk, gardróbvásárt rendez a debreceni kötődésű Bódi Sylvi azokból a ruhákból, amik már nem passzolnak rá. A szépség most a Borsnak nyilatkozva elmondta, fogyott ahhoz képest, mint amikor kiment Balira, de sok izmot szedett fel, főleg felsőtestre. A szörfözés megtette a hatását: kiszélesedett a deltája, a vállai, így amikor hazaért, azzal szembesült, sok ruha nem jó már rá. A daraboknak új életet adva egy részüket eladományozza, a többit pedig eladja.

Bevallom, sok darabtól nagyon nehéz szívvel válok meg. Van köztük például olyan Versace-estélyi, aminek az eredeti ára kétmillió forint volt. Persze mindent jelentős árengedménnyel adok!

– nyilatkozta a bulvárlapnak a playmate. aki néhány tangás bikinit is meghirdetett, ezekért már többen sorban állnak.

„De eladom a nevemre gravírozott boros poharat, amiből egy nagyszabású szülinapi partimon ittam, és eladásra kerül egy műsorban hordott pólóm és törölközőim is. Tudom, hogy sokaknak számít, hogy tőlem kapják, ezért a legtöbb esetben dedikált fotót is mellékelek” – tette hozzá Bódi Sylvi. Azt is elárulta, ruhatára nagy százaléka 10-15 éves darabokból áll. Sőt!