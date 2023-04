Megcsappant Megyeri Csilla követőinek száma azután, hogy a Instagram-oldalán megosztott néhány fotót, amelyek a Troll a konyhában forgatásain készültek és nem állíthatjuk, hogy túlságosan pozitív volt a fogadtatásuk. Többen szóvá tették, hogy egyetlen filter nélküli képet sem lehet látni róla, valamint úgy vélik, túlzásba viszi a szépészeti beavatkozásokat – írta a BorsOnline. Erről a posztról van szó:

A hajdúsági kötődésű Megyeri az egészre sztoriban reagált, melegebb éghajlatra küldve a rosszakarókat.

Na akkor… Most pont ráérek… Ha nem tetszik valakinek valami velem kapcsolatban, adok egy szuper jó tanácsot: tiltás/törlés! Nem bonyolult ez. Az egy bites agyúaknak pedig üzenem…: fogjátok már fel, hogy nekem/nekünk ettől nem lesz rosszabb, és nektek sem lesz jobb az életetek. Bátran lehet elemezgetni a képeimet: nagyítani, kicsinyíteni, tenni venni. Élőben hála istennek ettől jobban nézek ki. A két kép pedig nem ugyanaz!

A lap is megjegyzi, hogy a bejegyzés alatt most már csak pozitív kommentek olvashatók, a fotók azonban a Redditre is felkerültek, ahol ugyancsak nem fogta vissza magát néhány felhasználó.

„Neki is kezd kocka feje lenni, beállt a sorba ő is úgy látom…” – írta az egyikük, de olyan is volt, aki megvédte a celebet.

„Mondjuk az első képen amúgy is borzalmas a minőség, más a fejtartás, az arckifejezés. Egyébként szerintem Csilla szép nő, láttuk már műsorokban, ott sem tudja megszerkeszteni magát, előnytelen kép meg bárkiről készülhet” – idézte a Ripost a kommentelőt.