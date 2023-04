Portálunk is rendszeresen nyomon követi Sylvi Instagram-posztjait: a 40 fölötti debreceni modell még mindig bombaformában van, és szexi tangás fotói, valamint alig takaró fürdőruhás képei olykor már zavarba ejtően dögösek. A bejegyzések melletti hozzászólások dicshimnuszokat zengenek az éppen Balin pihenő Sylvi alakját méltatva, ám nemcsak a férfiak csorgatják a nyálukat egy-egy kommentben, hanem a női nem is gratulál neki a fiatal lányokat meghazudtoló formáit látva.

Sylvi szörfös fotói is nagyon vadítóak, de ha fürdőruhában van a tengerparti vakító napsütésben, a képek melletti kommentek elég csípősek szoktak lenni. Így van ez legújabb posztjánál is, melyben nem csak a tanga, a szépség felsőteste is fókuszba került.

„Nagyon szexi vagy Szilvi ez igen nagyon ott vagy még mindig a topon!”

„A bal oldali csaj telszáma megvan? Haverom kérdi...”

„Sylvi, de sexy vagy lepipálsz rengeteg mai fiatalt és a mosolyod, szemeid olyan mint egy napfényes smaragd. Imádlak!"

Viszont egy nő dicsérete egy másiknak talán még nagyobb elismerés:

„Amikor meglátom a fotóidat mindig ámulok. A legszebb nők között nagyon az elején vagy a sorban! Látom az életkedvet, a pozitív kisugárzást, mindig mosolyogsz....és gyönyörű nő vagy! Kedvencem!”

ND