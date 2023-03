Régóta téma már a bulvársajtóban, hogy szülői örömök elé néz-e Megyeri Csilla kedvesével, Molnár Zsolttal, és ha igen, pontosan mikor. A debreceni kötődésű influenszer most nyíltan beszélt a gyermekvállalás kérdéséről; minderről az Origo számolt be a Blikk nyomán.

„Igazából én mindig magamat hibáztattam, mert egyke vagyok, önző vagyok, vannak hibáim. Emiatt elmentem családállításra is, hogy miért van az, hogy ezek az anyai ösztönök nem jönnek. Nem feltétlenül velem van a hiba, lehet, hogy ezt én hozom, a különböző traumákat, transzgenerációs mintákat. Tudom, hogy mi a problémám, ezt nem fogom ország-világ előtt kitálalni, viszont úgy gondolom, most már kezd társadalmilag elfogadottabb lenni, hogy a pár eldöntse, mikor szeretne gyermeket vállalni” – nyilatkozta Megyeri Csilla, aki azt is hozzátette:

szerinte párjával talán beleestek abba a hibába is, hogy először az anyagi biztonságot szerették volna megteremteni, és csak utána belevágni a gyereknevelésbe.

„Sokan mondják, hogy albérletbe is lehet gyermeket szülni. Ebben is igazuk van, persze, de mi valahogy ezen a téren tudatosabbak szeretnénk lenni” – mondta az influenszer.