Az elmúlt év legnagyobb zenei durranását a svéd popzenei formáció, az ABBA koncertje jelentette. Az 1982-ben feloszlott zenekar nem akármilyen formában tért vissza a színpadra, ugyanis mint a magyar népmesében, ott is voltak, meg nem is, hiszen virtuális formában adtak és adnak azóta is koncertet. Akik eddig látták a show-t, szinte valamennyien szuperlatívuszokban nyilatkoztak róla.

A közelmúltban a debreceni Desperado együttes alapítója, Zolnai András élhette át személyesen a nem mindennapi előadást, s készséggel elevenítette fel az élményeit a Hajdú Online-nak.

Kivárták és megcsinálták

– Bármilyen hihetetlenül hangzik, egyáltalán nem vagyok koncertre járó ember. A barátaim rendszeresen próbáltak elcsalni különböző eseményekre, mindig azt mondtam, majd akkor, ha az ABBA újra összeáll, azt majd megnézem. Azt tudni kell rólam, hogy világéletemben hatalmas rajongója voltam a svéd zenekarnak, számomra ők a non plus ultra, igazából nekik köszönhető, hogy dalszerző lettem, s megalapítottam a Desperadót. Amíg aktív volt az együttes, addig életkoromból fakadóan nem juthattam el a koncertjükre, amikor már lehetőségem lett volna megnéznem őket, addigra visszavonultak.

Éppen ezért, lényegében 1 százaléknyi esélyem volt arra, hogy valaha még összeáll az ABBA, s megnézhetem őket, s ezzel megvalósulhat a gyermekkor álmom.

Kicsit úgy tűnik, mintha nekem találták volna ki az ABBA Voyage produkciót. Lehet, kevesen tudják, de miután 1982-ben feloszlott az ABBA, több kísérlet is volt arra vonatkozóan, hogy újra színpadra állítsák a zenekart. Hallani lehetett visszautasíthatatlannak tűnő, milliárdos ajánlatokról is, ám a svéd formáció tagjai azt mondták, csakis akkor térnek vissza, ha valami eredetivel tudnak előrukkolni. Nos, kivárták és megcsinálták! A feloszlás után 39 évvel jött egy új stúdióalbum, majd tavaly pedig kezdetét vette a koncertezés, ami azt jelenti, hogy heti hét előadás van, amik telt házzal mennek – mondta Zolnai András, aki elmondta, tavaly júniusban vették meg a januári előadásra a jegyeket, mert nem akartak lemaradni arról az egyszeri élményről, ami egy legendás zenekarhoz fűződik.

A zenész elárulta, középkategóriás belépőket vásároltak, amelynek darabja nagyjából 90 angol fontba került.

„Hús-vér” avatárok

A Desperado feat Réka együttes tagja először arról a létesítményről mesélt, ami a koncert otthonául szolgált. – Elöljáróban a produkcióról tudni kell, hogy a koncerten nem élőben lépnek fel a zenekar tagjai, hanem virtuális formában, Agnetha, Frida, Benny és Björn fiatalkori avatárját láthatják a nézők. Éppen ezért, kifejezetten erre a célra építettek London belvárosában egy hatszögletű épületet, ami az ABBA Voyage Arena nevet viseli. Tűpontos tervezés előzte meg az építkezést, hogy mind a vizuális élmény, mind a hangosítás tökéletes élményt nyújtson.

Ahogy azt korábban hallani lehetett, a Star Wars atyja, George Lucas cége öt héten keresztül, 160 kamerával rögzítette az ABBA-tagok mozgását, mimikáját. Bevallom, nagy volt bennem a kíváncsiság, hogy a hologramok visszaadják-e a zenei élményt, valamint mennyire lesz valós az egész koncert.

Elárulom, nem kellett csalódnom! Olyan érzésem volt az egész előadás alatt, mintha valóban ők, hús-vér emberként lettek volna a színpadon. Korábban már voltak 3 és 4D-s élményeim, például a NASA központjában is, de ez volt az első alkalom, ahol mindezt a speciális szemüveg nélkül tudtam átélni. Érdekesség volt az is, hogy az előadás előtt a szervezők jelezték, sem fénykép, sem videofelvételt nem lehet készíteni a koncertről. Ennek ellenére volt egy férfi, aki megpróbálta használni a telefonját, s ekkor a biztonságiak – nagyon kulturált módon – elkérték tőle a készülékét, majd később kitöröltették vele a felvételt.

Katarzis a legvégén

De vajon egy zenész hogyan értékelte szakmai szemmel a show-t? – Nekem, ABBA-rajongóként teljesen hibátlan volt a koncert. Szerintem a lehető legprofibb élményt kapják vissza a nézők. A 90 perces előadás rendkívül feszes, impulzív élményt jelentett a közönség számára, akik teljesen természetesnek vették a műsort. Az is különleges élményt jelentett, hogy amíg az ABBA hologramként, addig a session zenészek élőben, a színpadon játszottak.

Az előadás legvégén igazi katarzis jött létre: zárásként a 70 éves előadók hajoltak meg, s a közönség soraiban ülők nagy része azt hitte, hogy a zenészek valós énjüket látja. Felemelő, felejthetetlen élmény volt!

Az utóhatás is önmagáért beszélt, ugyanis rengetegen maradtak még ott az arénában a koncert után, s a hangszórókból szóló ABBA-dalokra italoztak, beszélgettek, sőt táncoltak. Ezzel eldőlt, hogy soha többet nem megyek koncertre, mert bármilyen előadásra mennék, biztosan nem tudna ekkora élményt nyújtani, mint az ABBA! – fogalmazott Zolnai András.

Boros Norbert