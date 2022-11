Chippendale-ből lett filmszereplő, majd sorozat-sztár és kis túlzással híresség, most pedig apaszerepben tündököl, emellett őstermelő, és olykor portás a derecskei keltető nagyvállalatnál. Ahogy ő fogalmaz: jó ha van egy nyugdíjas állás.

A polgári neve, Tánczos Tamás nem állta volna meg a helyét a sztárok között, viszont 11 évvel ezelőtt Johnny Goldként, a párducmintás alsónadrágjával bevéste magát a zeneipar történelemkönyvébe. Most pedig a Haonnak mesélt, miként állja meg a helyét apaként, és hogyan emlékszik vissza nem hétköznapi életére.

– 2009-ben vett fordulatot az életem, bár előtte sem volt mindennapi, hisz chippendale fiúként jártam az országot, sőt határon túl, Romániában és Szlovákiában is felléptem. Tizenhárom évvel ezelőtt kezdtük a Dobogó kövek című film forgatását, ami 2010 év végén került mozikba. Nagyon büszke vagyok arra a filmre, mindamellett, hogy az egyik legjobb barátom, a debreceni Martin Csaba rendezte, és egy olyan színésszel dolgoztam együtt, mint Pindroch Csaba. Elég magamutogató vagyok, és ezt élvezem, így Martin Csabival belevágtunk egy websorozatba: Johnny Gold – a magyar celeb néven futott a Youtube-on. Nagyon szépen ment fel a nézettség napról napra, de hogy jobban felkeltsük az emberek érdeklődését, jött az ötlet, hogy forgassunk egy klipet is – idézte fel Tomi.

Mint mondta, a dal megjelent, ő pedig berobbant a zeneiparba. Számtalan felkérés jött, a kereskedelmi tévék sorban álltak az interjúkért, és az újságok sem mentek el a párducmintás alsónadrágjában Budapesten rohangáló énekes mellett. – Akkor már meguntam a tapizást, így maradt a zenélés, de bevallom őszintén, bohóckodásnak indult az egész, mi sem gondoltuk komolyan, hogy erre ennyire felfigyelnek. Mindenhol megállítottak: bevásárlóközpontban, utcán, sőt, még emlékszem, hogy egy Belga-koncerten is én voltam az érdekes, nem pedig a színpadon lévők – nevetett.

Hozzátette: itt már nem volt megállás, és egymást követték a zenék, a rajongótábor pedig egyre nőtt. Fellépett az A Szerelem a legfölsőbb szinteken – Alekosz menyasszonyt keres című valóságshow-ban, Fluor Tomival énekelt egy színpadon egy szilveszteri buliban, valamint Lukács Laci 50. születésnapján ő volt az egyik sztárfellépő. Sőt készült egy demó film a Linda visszatér című mozi beharangozójaként, ami barátjához, Martin Csabihoz, és az Tomi nevéhez kötődött volna.

– A Youtube-ra felkerült egy pár perces videó. Sajnos a mozi nem valósult meg, de a koncepció az lett volna, hogy a régi szereplőkkel karöltve készítünk Görbe Nóra főszereplésével egy szélesvásznú Linda-filmet. Viszont, az az ötlet még palettán van, hogy készítünk egy Johnny Gold-filmet – avatott be Tomi, aki elárulta, honnan is ered a Johnny Gold név. A websorozatban a János nevet kapta, aztán jött a múltjából és a nevéből adódóan, hogy legyen Tom Dancer, viszont hangzásában az sem volt az igazi. Elmondta, hogy egyórás megbeszélés után már Aranypaszuly néven is futott, majd megszületett a Johnny Gold név.

A család az első

A sztárság, az újságírók és a média kereszttüzében, mindeközben megtalálta azt a nőt, aki mellett meg akart állapodni, és családot alapítani. Tomi hangsúlyozta, feleségét, Anitát egyáltalán nem zavarta, hogy mi történik körülötte. Szerették egymást, és ez mindent felülírt. 2014-ben megszületett az első gyermekük, Rebeka, ekkor össze is házasodtak, majd négy évvel később egy újabb kislánnyal gyarapodott a Tánczos család, aki a Tamina nevet kapta.

– Derecskére költöztem a feleségem miatt, ő itt élt már korábban, így én is csatlakoztam a családi gazdasághoz, el is helyezkedtem benne, mint őstermelő, majd a biztos megélhetés érdekében vállaltam egy helyi cégnél portás állást, de közben veterán autókat csinálgatok. Nem létfontosságú már a Johnny Gold-imázs, de ha érdeklődnek, és van lehetőség, akkor megyek. Az évek alatt sok mindent megtapasztaltam és megéltem, de rájöttem, hogy engem az apaság tesz teljessé. A feleségem végig támogatott, sosem volt egy rossz szava sem a múltamat, a zenémet vagy a karrieremet illetően. Az életem elég változatos volt, nem voltam egy szürke kisegér, viszont, ahogy megszülettek a gyermekeim, az addigi általam fontosnak vélt események eltörpültek. Még mindig fellépek, csak már apa szerepben – érzékenyült el Tomi, aki elárulta, a párducmintás alsónadrágja még ott lapul a fiók mélyén, sőt, tavasszal Martin Csabival egy dallal is megörvendeztetnék a rajongókat: Nincs gáz bébi címmel.

