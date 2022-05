A volt szépségkirálynő a napokban jelentette be az örömhírt, hogy új taggal bővült családjuk, ugyanis testvére, Edit egy kislánynak adott életet, írja az Origo.

Dobó bevallotta, hogy nagyon vágyott volna ő is egy kislányra, viszont két fia született, így most nagyon örül, hogy legalább húgának lánya lett. Kicsit a magáénak is érzi a kis Minnát, akinek hivatalosan is ő lett a keresztanyja. Ennek örömére megosztottak egy közös fotót a kisbabával, akit keresztszülei tartanak karukban és ígérik, hogy mindig nagyon fognak vigyázni a kislányra.