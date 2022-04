Mint arról portálunkon is olvashattak, kedden este bemutatták Kovács Ákos első kisjátékfilmjét a fővárosi Uránia Nemzeti Filmszínházban. A dalszerző, előadó a sajtóvetítést követően elmondta, a film tavaly megjelent novelláskötete, az Ezt nem lehet megúszni következménye, egész pontosan A taxis és a Magunk maradtunk című írásait használta fel hozzá. „Új kihívás, új feladat volt ez számomra” – tette hozzá.

A filmet az elsők között láthatta Sári Évi is. A debreceni származású színésznő, énekesnő Facebook-oldalán elárulta, nagyon várta már a bemutatót, és ennek több oka is volt. Egyrészt – mint írta –, mert tizenéves kora óta Ákos-rajongó, és tiszteli a zenei, írói, alkotói munkásságát, másrészt pedig mert már többször is belekóstolhatott a profizmusba, ahogyan dolgozik, hisz több videóklipjében (Adj hitet, Szindbád dala) is szerepelt korábban. Harmadrészt pedig azért, mert ő maga is vállalt egy epizódszerepet a most bemutatott filmben.

„Ahogy már megszoktam Ákostól, a forgatás elképesztően profin és gördülékenyen zajlott. Nos, az eredmény csodálatos lett. Egyedi, érzékeny, elgondolkodtató, mély, különleges, több rétegű. Ezek a jelzők jutnak eszembe első körben. Ja és többször nézős, mivel olyan apró részletek vannak elrejtve a film minden egyes pillanatában, ami talán elsőre, vagy másodikra nem is vesz észre az ember” – jegyezte meg még a posztban Sári Évi.