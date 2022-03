A környezettudatosságot szem előtt tartó és a fenntartható divatot reflektorfénybe helyező gálán adták át a 2022-es Glamour Women of the Year díjakat. A szakmájukban sikeres nőket és a kiemelkedő tehetséget ünneplő díjátadó jelöltjei és meghívottjai a hazai nagyszabású gálák történetében először „green carpeten” vonulhattak végig, azaz nem vásároltak új ruhát a rendezvényre, hanem egy régi kedvencben jelentek meg az estén. A női erőt különleges őszinteséggel reprezentáló eseményen díjat vehetett át többek között Tenki Réka, Tóth Andi és Sápi Vivien is.

A Glamour Women of the Year díj hat kategóriájának jelöltjei egytől-egyig kiemelkedő sikereket értek el saját területükön, közülük szavazhatták meg a magazin olvasói a nyerteseket. A szervezők 2022-ben az ökotudatosságra is kiemelt figyelmet fordítottak, arra kérték a résztvevőket, hogy ne vásároljanak új ruhát az eseményre, hanem válasszanak egy régi kedvencet ruhatárjukból, vagy kutassanak fel egy izgalmas vintage darabot, és abban vonuljanak végig a „green carpeten”.

A díj missziója, hogy figyelmet, elismerést adjon a nőknek, és ezáltal javítsa a helyzetüket a társadalomban. Az év színésznője kategória nyertesének Tenki Rékát, míg az év énekesnőjének Tóth Andit szavazták meg az olvasók. Idén ismét megválasztották az év közösségimédia-sztárját, a díjat Sápi Vivien vihette haza, az év vállalkozója Rácz Judit – SKINSMART, a Krémmánia alapítója, az év divattervezője Varga Viktória – a VIKTÓRIA VARGA márka tervezője, míg az év lakberendezője Csupor Anna lett.

Az év hősnője különdíjat minden évben egy olyan szervezet kapja, melynek kiemelkedő a társadalmi felelősségvállalása, így 2022-ben az EMMA Egyesület vehette át ezt az elismerést. Az anyaság témáján keresztül kapcsolódó női közösség célja, hogy tudatosan vállalt értékeikből, egyéni tapasztalataikból és a kapcsolódások minőségéből erő, tudás és aktivizmus szülessen egy egyenlő és befogadó társadalomért.