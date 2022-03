Nemrég Erdélybe látogatott a Tankcsapda két tagja, Lukács Laci és Fejes Tamás. A zenészek ez alkalommal nem fellépni mentek, egy offroad csapat meghívásának tettek eleget, illetve barátaik hómotorozásra is meginvitálták a két zenészt. Az eseményről a frontember lapunknak nyilatkozott.

– Az elmúlt években számtalan kisebb-nagyobb településen, klubokban és fesztiválokon is játszottunk már Erdélyben. Volt, hogy 300, de akadt olyan is, hogy 30 ezer ember előtt. Ilyen fajta privát kiránduláson azonban ritkán vettünk részt. Ezúttal a hegyekben terepjáróztunk, és ha már ott voltunk, összekötöttük más eseményekkel is a látogatásunkat. Végül tavasz ide vagy oda, derékig érő hó hullott le ránk egyik napról a másikra, így a hómotorozást is kipróbálhattuk

– mondta Lukács Laci, hozzátéve, a Tankcsapda mindhárom tagja nagy benzingőz-fanatikus, így kapva kapnak az ilyen alkalmakon, legyen az földön, vízen, levegőben. – Nem is igazán motoros­szán volt, amit kipróbáltunk, inkább egyfajta hószán, ami egy motorjellegű eszköz, kerekek nélkül, elöl léccel, hátul hernyótalppal felvértezve. Hatalmas élmény volt, ahogy az offroad terepjárózás is – hangsúlyozta.

A zenészek nemcsak vezetésélményt szereztek a hegyekben, de egy másik banda, a Bagossy Brothers Company főhadiszállását is meglátogatták. – Személyesen még sosem találkoztunk a srácokkal, most azonban az ő szülővárosukban jártunk, és tudtuk, hogy épp ott stúdióznak, próbálnak. A nyári fesztiválszezonokban ilyesmire egyébként sincs nagyon idő, így egy-két koccintás, sztorizás erejéig benéztünk hozzájuk – mesélte a frontember.

Mivel maguk is dolgozták már fel más nagy zenekarok számait, és az ő slágereiket is gondolták már újra híres bandák, Lukács Laci nem zárta ki a lehetőségét annak sem, hogy a távoli jövőben akár egy Tankcsapda–Bagossy Brothers Company zenei összefogás is létrejöhessen. Egyelőre azonban most az új, saját Tankcsapda-dalokra fókuszálnak, melyből reményeik szerint az elsőt már ebben a félévben meghallhatják majd a rajongók.

PSZ