„Csak reménykedni tudunk, hogy nektek is, akik velünk tartottatok ezekben a viharos, bizonytalan időkben ezen a két estén, nektek is tudott újat, mást mesélni ez az örökké izgalmas, talányos költő” – fogalmaztak, hozzátéve, a koncertek utáni napokban is „visszakapaszkodnak” még a versek, sorok. A tagok hálásan köszönik, hogy a látogatók velük együtt emlékeztek Pilinszky Jánosra.